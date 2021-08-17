1名東華大學準大一生表示，他在家中有1個習慣，就是每晚6點都會「學雞叫」10分鐘，能活絡氣血、提振精神，但他擔心日後學校宿舍不准他叫，因為詢問學長姊意見，「我學得滿像而且很大聲」；沒想到文章一公開，馬上吸引一票東華大學學生留言，「當然可以，東華這麼自由」、「果不其然，這屆新生一堆怪胎」。

1名網友在Dcard上發文表示，他每天晚上6點都會習慣在家中「學一下雞叫」，大概會叫10分鐘，他說這樣的目的是透過叫聲，讓自身的氣血比較通暢，也能提振精神，不過他之後將會到花蓮縣的東華大學就讀，將會住學校的宿舍，他擔心他的這個習慣恐怕會影響他人，發文詢問「不知道東華宿舍有沒有禁止學雞叫這條」。

1名東華大學準大一生表示，他在家中有1個習慣，就是每晚6點都會「學雞叫」10分鐘，能活絡氣血、提振精神，但他擔心日後學校宿舍不准他叫，因為詢問學長姊意見。（翻攝自Dcard）

該網友說，他的「學雞叫」時間雖然不在睡覺時間，但他坦承「我學得滿像而且很大聲」，所以想在論壇發文，詢問學長姊的意見；留言處果然釣出一大票東華大學的網友留言說「可以，不只能學雞叫，也能當猴子學猴叫，吱吱吱」、「好爽喔這樣我手機不用設10個鬧鐘了耶」、「肯定是中暑沒救了 把你帶到東湖洗澡」。

不少東華大學的網友留言說，「花蓮的雞四點就叫了」、「我室友的鈴聲就是公雞叫，每天我都第一個被吵醒」、「當然可以啊，東華這麼自由，記得叫大聲一點，反正我不住迎曦」、「我想聽欸 拜託你一定要叫哦」、「這年頭什麼人都有」、「果不其然，這屆新生一堆怪胎」、「不能，但可以叫雞」。