七夕情人節剛過，單身的人不想明年繼續「魯」，就得把握時間多認識人。一位男子就把交友的念頭放到網路交友上，更決定要南下給女網友驚喜，未料他最後脫口說出這次的花費預算，讓5千多位網友都暈了。

這位男子於16日在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，明天將從北部出發到南部見女網友，由於是2人第一次見面，為避免太過失禮，想請教網友意見，希望能準備貼心小禮物給對方，同時又帶給她驚喜。

不過，原PO最後補充，「預算300元含車資，請各位大神能幫忙安排嗎？」男子話一說完，網友便在貼文底下炮轟，「麥來亂啦」、「逛街吃個飯都不只300了......」、「才300！北部到南部？你是不打算回家了」、「300到南部？是騎腳踏車？」、「300車資都不夠要步行嗎？」。

但還是有不少人好心為原PO獻策，「300元存起來，叫女網友去旁邊玩沙，你好好上班未來更美好」、「北桃園到南桃園沒有問題的！」、「300很多了，可以買飲料跟燒酒螺在海邊聊天」、「有一種網友對於金錢看的很淡，還能幫你紓困，只是平均年齡65歲」。