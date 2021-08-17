三局上 #林智勝 開轟!!個人生涯第287轟出爐!! 8/17 (二) 中信 vs 樂天

中信兄弟今天在桃園球場迎戰樂天桃猿，獲勝就能贏得中職上半季冠軍，猛象打線將士用命，1局上先靠雙盜壘先馳得點，再由許基宏、林智勝先後開轟，前4局就攻下8分奠定勝基，洋投德保拉更銜命後援4局無失分，終場兄弟以9比4擒猿，提前拿下上半季冠軍，也是隊史第17座季冠軍。

兄弟面對桃猿先發左投歐飛登，1局上就啟動攻勢，1出局後江坤宇安打上壘，陳文杰獲四壞保送。接著兩人雙盜壘成功，江坤宇想趁一壘滾地球硬闖本壘雖遭觸殺，但兄弟在兩出局一、三壘有人時再次發動雙盜壘戰術，仍由陳文杰先馳得點。

中信兄弟許基宏在2局上敲出陽春全壘打。（陳麒全攝）

兄弟2至4局繼續強攻，許基宏2局上敲出陽春炮，與王威晨適時安打共添兩分，3局上「大師兄」林智勝再逮住歐飛登的141公里紅中速球，大棒轟出左外野兩分全壘打，也是個人中職生涯第287轟，讓先發2.1局失掉5分、含4分責失的歐飛登下台一鞠躬。

桃猿換上左投葉家淇中繼，但兄弟許基宏、高宇杰、王威晨再敲安打追加兩分，兄弟3上締造4分大局，4局上再添1分，打完4局已經8分在手。

3局上「大師兄」林智勝逮住歐飛登的141公里紅中速球，大棒轟出左外野兩分全壘打，也是個人中職生涯第287轟。（陳麒全攝）

桃猿前5局雖然攻下4分，卻不足以彌補失分，兄弟則展現勢在必得的決心，於6局下推出王牌左投德保拉後援，連4局都讓桃猿3上3下，不過最後一個出局桃猿還提出挑戰，讓象迷在桃園球場拋下的黃色彩帶還得先收回來，確認比賽結束才再丟一次。

兄弟新帥林威助上任首年就贏得季冠軍，由於洋投加百利先發3.1局就失3分退場，未達先發投手的5局勝投門檻，最終由4局無失分的德保拉拿下本季第11勝，繳出猛打賞並貢獻3分打點的開路先鋒王威晨則榮膺單場MVP。