劉奕兒想到外公和爺爺，忍不住落淚。（八大戲劇台提供）

劉奕兒線上受訪。（八大戲劇台提供）

劉奕兒佩服角色為愛犧牲。（八大戲劇台提供）

劉奕兒飾演陰間引路人。（八大戲劇台提供）

劉奕兒最近在播出中的校園奇幻劇《超感應學園》飾演陰間引路人，角色看盡生離死別與感受各種遺憾，她拍到一度「走火入魔」，「當我穿上灰色戲服，我覺得很孤單、有強烈的悲傷，下戲也都躲在角落，其他演員們感情很好，但我很難和他們嘻嘻哈哈，導演當時有提醒我要注意」。

劇中她幫遺留在世的冤魂了卻遺憾，戲外她坦言人生的遺憾就是外公、爺爺的離世，哽咽透露爺爺離開前留下一支鋼筆，並留言給她「爺爺很喜歡寫字，這支筆留著給妳以後幫人家簽名用」。她紅著眼眶說，「每一次想放棄時，都能因此繼續撐下去，我現在好好的工作，也像是幫爺爺完成遺願」。

《超感應學園》在輕鬆喜劇又帶點無厘頭、靈異的故事情節中，傳達生命中關於友情、親情和愛情間的遺憾，同時讓觀眾反思這一生是否可以了無遺憾地活著。劉奕兒說：「直到認清『死而復生』這件事，發覺當我不存在這個世界上，很多開心的事對我來說並不一定是開心的時候，也讓我成功找到了詮釋角色的方式。」

適逢農曆7月，劉奕兒透露曾在拍戲時，疑似遇到有人養小鬼要對付她，「剛開始拍戲時，劇組裡有很多競爭，有一天，一位有陰陽眼的朋友突然跟我說『有人養小鬼要對付我！但我的身邊一直有個老人在我附近保護我』，本來我還不懂，後來才聯想到那陣子剛好外公過世，那個老人或許就是外公，謝謝外公保佑我。」

男主角蔡凡熙的角色很屁孩，劉奕兒笑稱戲外看他覺得太煩、太浮躁，但他的角色反而能給我力量。她戲外與洪金寶的次子、動作導演洪天祥（Jimmy）交往3年多，七夕情人節剛過，她說2人個性務實、不愛過節日，儘管分隔兩地，但他們靠著信任維持感情，完全進入老夫老妻狀態，「我喜歡簡簡單單，這樣很好」。