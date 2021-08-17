阿富汗情勢遽變產生的外溢效應已經顯現，鄰近阿富汗的中亞國家首當其衝。哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯以及塔吉克等中亞國家，正密切關注阿富汗政局變化，並互通聲息，或與俄羅斯接觸，希望控制好局面。分析家多認為，阿富汗變天將深刻影響中亞地區的地緣政治格局。

儘管塔利班宣稱會確保邊界地區穩定，不與該地區國家發生衝突，但中亞國家不得不面臨大批難民湧入，極端勢力、毒品滲透等問題。美國曾表示希望塔吉克、哈薩克以及烏茲別克這3個中亞國家收容一定數量的阿富汗難民。不過，中亞國家明確表態，不想淌混水。哈薩克總統發言人16日就表示，總統托卡耶夫尚未就接收阿難民作決定。

對經濟狀況原本就欠佳的中亞國家來說，難民湧入不僅會造成社會的沉重負擔，可能還會衍生恐怖分子和毒品問題。專家指出，阿富汗國內局勢風雨飄搖，邊境地區很可能出現各種極端分子。

為因應阿富汗局勢變化帶來的威脅，以及恐怖分子可能從阿富汗滲透中亞各國和俄羅斯，俄、塔、烏三國近期在塔吉克距阿富汗邊界20公里處舉行聯合軍事演習。在此之前，烏茲別克、塔吉克先後與俄羅斯舉行過軍演，塔吉克還首次動員全國所有軍隊和國家執法機構進入戰備狀態。

阿富汗變天，將牽動中亞地區的地緣政治格局。為因應當地局勢變化，近期中亞國家之間、中亞國家與俄羅斯之間互動頻繁。一方面，中亞地區作為俄羅斯傳統的地緣戰略後方，保證該地區的安全穩定十分必要，俄防長紹伊古等已就此明確表態；另一方面，美國從阿富汗撤軍後尋求在中亞地區建立軍事基地，對俄國這是「不可接受的」，中亞國家對此也持謹慎態度。