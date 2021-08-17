實施2年的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》已正式落日了，財政部資料顯示，兩年累計申請件數為1601件，金額共計3548億元。

財政部官員表示，就兩年實施結果來看，是符合預期的。

境外資金專法是2019年8月15日上路，為期2年，於今年的8月16日正式落日。首年申請匯回稅率為8％，若實質投資者還可以減半為4％；第2年匯回者則為10％，實質投資5％。

而財政部已經核准的案件1489件，核准金額3253億元，已經匯回的件數1302件，累計金額2704億元。

以此來看首年申請匯回的金額達2166億元；第2年的金額則為1382億元，第2年勉強跨過低推估1333億元的門檻。

另據經濟部統計，截至今年8月14日，已核准960億元資金從事實質投資。因資金申請匯回至核准並實際匯回及提出實質投資計畫尚須一定程序及時程，預計實際匯回及從事實質投資金額將持續增加。。

至於外界關心資金專法落日，營利事業受控外國企業(CFC)避免個人或者企業透過租稅天堂、紙上公司避稅，財政部表示，會通盤檢討國際之間反避稅發展與趨勢，審慎評估上路日期和精進課稅。