監察院上月糾正台灣師範大學，指其未善盡督促管理之責，無法及時遏止該校教授夏學理影響學術自由、逾越行政主管職權。不過，夏學理教授近日頻頻在媒體投書稱「該2位監委根本不曾向我求證」。對此，監委王幼玲、田秋堇今澄清表示，調查過程雙方皆有書信往來，約好會面夏教授卻稱病未出席，如今四處投書抹黑監委，有違師道，實不可取。夏學理今晚亦發聲明反擊。

監察院在新聞稿指出，2位監委接獲陳情立案調查後，協查人員即聯絡夏教授，請其參加2月24日召開的詢問會議，夏教授於1月19日以Email回覆同意出席。監院於1月27日正式寄發詢問通知並附上詢問問題，2月19日夏教授就所詢事項提供書面資料、陳述意見。遺憾的是，夏教授於2月22日稱病，未出席24日會議。

王幼玲、田秋堇2位監委表示，調查過程中，雙方書信往來皆有紀錄，監院不但給予夏教授陳述意見的機會，而且期待和他面對面開會、聽取他的說法，但他不出席，監院只能尊重其選擇。監院經調閱教育部、台師大、移民署等機關卷證資料，並分別訪談陳訴人及相關證人共11位學生、校友及7位教授。發現台師大就案件的處置確有未當，經監院教育文化委員會審議通過予以糾正。

監委強調，進行案件調查須遵守「監察法」規定，並非可以任意行事。監院對夏教授已善盡責任，給予機會請其說明協助調查。但是本案調查報告公布後，夏教授竟四處投書，違反事實，抹黑監委，有違師道，實不可取。

針對監委批評有違師道，夏學理今晚發聲明表示，監委並非立委，且言論免責權僅限立委在立院內言論及表決，監委對公務員彈劾、糾舉、糾正，必須根據絕對真憑實據，更舉例前中研院長翁啟惠雖因浩鼎案遭公懲會申誡一次，但翁多次上訴，懲戒法庭詢問監察院意見時，竟發生監察院回覆兩份「事實不同、相互矛盾」的意見書，可見爭議。

夏學理更指出，既然監委罵他「有違師道」，即認定是教師身分，「教師」自受「教師法」、「教育人員任用條例」、「大學法」等之約束與保障，那與監委彈劾、糾舉公務員之權限何干？更質疑監委調查案件，「非詢問被調查人或關係人，不能提出調查報告且因故無法詢問」時，得報准暫停調查；以及「監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人」，俱是明文規定。所以，他呼籲監委應依事實證據，讓兩造當面對質，公諸於世，才是證明監委行使職權的最佳「世道」！