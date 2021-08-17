根據最新公佈的文件顯示，全球有多家知名對沖基金對滴滴出行IPO押下重注，滴滴才上市即遭中國監管機構進行國家安全調查，導致其股價暴跌。踩雷的基金包括新加坡主權基金、淡馬錫、老虎環球與知名億萬富豪索羅斯的基金。

《路透》報導說，截至6月30日的文件顯示，新加坡主權基金淡馬錫購買了滴滴3300萬份美國存託憑證(ADR)，T. Rowe Associates購買了1020萬份。老虎環球基金(Tiger Global Management LLC)和總部位於美國的Adage Capital Partners也披露了對滴滴的可觀持股。億萬富翁索羅斯(George Soros)的基金購買了272萬份滴滴ADR。

這些文件提供了更多關於一些全球投資者的訊息，他們有可能受到滴滴市值突然大幅縮水的影響。

滴滴出行6月30日在美國首次公開上市(IPO)，發售了3.168億份ADR，籌資44億美元。7月2日中國網信辦稱對滴滴出行啟動網路安全審查，該公司股價應聲重挫。目前股價較上市首日下跌超過40%。

該季度期間，淡馬錫還增持了好未來，並持有新東方170萬份ADR，這兩家在美上市的教育培訓機構最近也受到中國監管風暴打擊。

報導說，對沖基金必須每季度向美國證券交易委員會(SEC)提交名為「13F」的文件，外界得以一窺基金經理們截至6月30日止的持股情況，但該文件並不披露其入股日期。

因此，無法確定投資者買入滴滴股票的確切時間，也不清楚他們是賺還是賠。一些投資者對其他中國股票的態度也似乎轉冷，在當季減持中國科技巨擘的股票。

文件顯示，總部在美國的Appaloosa LP將其所持110萬份阿里巴巴的ADS減持逾半。索羅斯基金管理公司出脫了其在百度和騰訊音樂的持股。