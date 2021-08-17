台灣村長阿公帶大沒有血緣的新住民孫！今年11歲的袁冠宇在3歲時，柬埔寨籍的媽媽與台灣籍父親離異，母親後來另組家庭，時任東山聖賢村長林清福一肩扛起養育重擔，「這裡新住民都叫我爸爸，她們的孩子就等於阮孫」；冠宇今年獲台南市總統教育獎表揚，他說，「謝謝阿公阿嬤、舅舅的愛，我才有溫暖的家。」

暑假後將升小六，聖賢國小袁冠宇在班上成績名列前茅，最喜歡數學，此外，他也擅長打木球、高爾夫球、吹薩克斯風，曾獲台南市木球錦標賽獲國小男子組個人組第1名、兒童文學創作比賽佳作等，「得很多獎，就有獎金，我還無法賺錢，但把獎金存起來，就可以照顧媽媽、阿公阿嬤跟舅舅。」

跟其他同學不一樣的是，冠宇口中的阿公阿嬤、舅舅其實跟他沒有血緣關係，卻是真正照顧他長大的「家人」。林清福說，從冠宇滿月時，見他因家裡沒冷氣，常邊睡邊哭鬧，讓人心疼，就帶他回家吹冷氣，好好入眠。隨著冠宇父母在他3歲時離異，母親後來嫁往雲林，直接將冠宇託給他，他沒有二話，視如己出。

冠宇放假都陪著阿公到田間務農，噴農藥、種稻等農務工作都難不倒他，年紀雖小，但他已經想好，將來希望結合知識跟技術，研究農業，回饋阿公跟舅舅，「希望趕快長大，幫忙賺錢，減輕他們負擔！」

林清福說，冠宇懂事也貼心，去年因不捨阿公阿嬤車禍受傷，不能爬樓梯，每天只能睡1樓客廳，冠宇天天睡客廳地板，就近照料兩老，當阿公的拐杖，他感動直呼「有這個孫，很棒！」

雖自小身處逆境，但冠宇心中卻有滿滿的愛，他說，以後長大也要跟阿公阿嬤、舅舅一樣幫助有需要的人，「謝謝你們伸出溫暖的手，我才能被愛。」

教育局表示，本次市級總統教育獎共17位學生獲獎，特優學生分別為台南特教學校章雅芳、歸仁國中黃佑生、南新國中方子晏、後壁國中施秋萍、大成國小楊意訢、安慶國小張彥柏、岸內國小石喬羽及聖賢國小袁冠宇；其中，章雅芳、黃佑生及楊意訢獲選全國總統教育獎，其餘5人獲總統教育獎奮發向上獎。

優等學生分別為玉井國中黃巧昀、海佃國中莊素吟、中山國中翁沛恩、文賢國中楊博荃、新橋國小李柏橙、文昌國小戴佩薇、竹埔國小王姝云、永福國小盧懷宇及新進國小沈永翎。