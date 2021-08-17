美國商務部周二（17日）公布數據，7月零售銷售月減1.1%，高於市場預期0.3%的降幅，而7月零售銷售的下降幅度遠超預期，意味著隨著通膨加劇，消費者可能對價格更加敏感，美股早盤4大指數齊跌，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數下挫約百點。

截至台北時間21點43分，道瓊工業指數下跌268.16點或0.75%，暫報35357.24點；標普500指數下跌23.08點或0.52點，暫報4456.58點；那斯達克指數下跌98.7點或0.67%，暫報14697.9點；費城半導體指數下跌42.95點或1.28%，暫報3278.23點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌14.16美元或2.06%，暫報672.01美元；台積電ADR下跌0.87美元或0.75%，暫報114.63美元；聯電ADR下跌0.09美元或0.86%，暫報10.33美元。

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）周二公布第二季財報，獲利表現皆優於市場預期，營收為1410.5億美元，高於預期的1371.7億美元，每股盈餘為1.78美元，亦高於預期1.57美元；沃爾瑪上漲1.16美元或0.8%，暫報151.96美元。