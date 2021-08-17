財政部南區國稅局表示，為鼓勵民間企業參與運動產業，創造更多的「臺灣之光」，營利事業捐贈符合「運動產業發展條例」第26條規定之運動發展事項之支出，可以全額列為費用，享有無上限金額租稅優惠。

該局指出，依前述的規定，營利事業合於下列之捐贈，得依所得稅法第36條第1款規定以費用列支，不受金額限制：

一、捐贈經政府登記有案之體育團體。

二、培養支援運動團隊或運動員。

三、推行事業單位本身員工體育活動。

四、捐贈政府機關及各級學校興設運動場館設施或運動器材用品。

五、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性之團體捐贈學生或弱勢團體。

營利事業捐贈上開體育運動發展事項支出，應注意須依「營利事業捐贈體育運動發展事項費用列支實施辦法」及「教育部體育署辦理營利事業捐贈體育運動發展事項費用列支證明申請及審核作業要點」等規定，取得相關證明文件及支出憑證。

此外，如果是贊助「培養支援運動員」或「購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性質之團體捐贈學生或弱勢團體」，應於各該捐贈支出會計年度終了後1個月內，向教育部體育署申請核發捐贈證明文件，並於辦理當年度營利事業所得稅結算申報時，依規定格式填報及檢附捐贈證明書、支出憑證及相關資料，由營利事業所在地之稅捐機關核定其捐贈金額。