小嬰兒臉上長肉芽，沒想到竟是菜花！一名35歲的女子，懷孕期間發現自己染上菜花，因此選擇剖腹產，且產後長達1個月都沒有與寶寶接觸，不料3個月後寶寶臉上狂冒粉紅色肉芽，醫師一看發現是菜花，意外揪出感染源竟是爸爸。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在談話性節目《醫師好辣》中分享案例指出，一名35歲的孕婦，懷孕20多週時透露自己染上菜花，為避免生產時寶寶受到感染，因此採剖腹產，孕媽則靠雷射治療菜花。李偉浩指出，該名女子順利生產後，婆家為了避免她將菜花傳染給寶寶，因此將母子隔離，她只能將母乳擠在奶瓶，就這樣與寶寶長達一個月都沒有相見，讓這名母親幾乎快要崩潰。

沒想到3個月後女子再度回診，並詢問醫師有沒有辦法處理小朋友的菜花？李偉浩一看，驚見寶寶臉上冒出一顆顆的粉紅色肉芽，經診斷為菜花，好奇媽媽長時間都未與寶寶接觸，為何寶寶仍遭感染。

疫調後發現，原來感染源是爸爸，因為寶寶的父親手上長了病毒疣，但他一開始以為只是黴菌感染而不以為意，仍抱小孩餵奶，後來才知道是長了菜花，並不慎傳染給寶寶。