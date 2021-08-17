俄羅斯伊留申航空集團(Ilyushin)最新的輕型運輸機IL-112V仍在研發中，卻發生原型機墜毀事故，機上3名機組員全部身亡。該飛機最後的身影被拍攝下來，捕捉到畫面看到飛機引擎起火，之後就傳出墜毀 。

防衛部落格(Defense Blog)報導，IL-112V飛機是從莫斯科附近的庫賓卡空軍基地( Kubinka air base)起飛，是一次測試訓練飛行，結果一邊引擎起火後墜毀，詳細事故原因還需進一步調查。

Il-112V是後蘇聯時代，俄羅斯從無到有研製的第1架軍用運輸機，計畫定於1994年，用以替代 An-26 和 An-24 渦輪螺旋槳飛機。原本指望Il-112V可在2000年可以量產，然而俄羅斯經濟長期不振，該計畫走走停停，直到2011年，取得印度的合作資金後再次啟動。

自 2014 年以來，伊留申持續推進Il-112V 的開發工作，終於在2019年3月30日進行首飛，之後又進行減重工程，完成了3架原型機，並且在今年3月30日第2度飛行，然而第1架原型機卻在今日墜毀，可見開發新飛機會面臨許多技術難題。