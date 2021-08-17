財金三部會達成共識，當沖降稅優惠確定延長，但延長期間及稅率是否調整仍未定案，券商公會今天晚間提出三點呼籲，希望維持金管會延長5年版本、稅率不要調整、盡快定案去除市場不確定性。

券商公會表示，首先期望行政單位盡快協商定案，以去除市場不確定性的擔憂。至於延長期限，支持金管會提出延長5年的版本；如果真的非要縮短不可，不宜縮至太短，否則將影響中長期投資人進場意願。

券商公會說明，當沖可以帶動市場流動性，好不容易近2年成交量有所起色，IPO掛牌上市申請案有所改善；流動性對資本市場很重要，足夠的流動性才能彰顯公司價值，中長期投資人進場的意願才會跟著提高，進一步帶動上市櫃公司籌資的效果及經濟發展。

稅率部分，券商公會也建議不要調整，交易成本一旦變高，同樣會影響投資人進場意願，整體市場量能恐將受到影響。

當沖證交稅稅率減半優惠將於年底到期，是否應延長實施，引發熱議。行政院政務委員、國發會主委龔明鑫今天中午邀金管會、財政部共同討論。金管會建議當沖降稅再延5年，財政部則希望優惠不再延長，或是延長實施但僅2年，並建議考慮調整優惠稅率，以符合財政紀律。（編輯：張良知）1100817