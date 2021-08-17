針對民進黨團指出，阿富汗背離國際社會支持，比較像1949年國民黨敗逃到台灣，爭取連任的現任主席江啟臣回擊，綠營藉此嘻笑嘲諷1949年的國民黨，漠視戰後國民黨在中共威脅下守住台澎金馬的安全，不僅顯露出對人道悲劇的「不仁」，更是歷史失憶的「不智」。

阿富汗叛軍「塔利班」攻佔首都喀布爾，總統加尼宣布流亡，藍營憂心「今日阿富汗，明日台灣」，認為台灣不該把希望寄託在美國，遭民進黨團批評，現在的阿富汗較像1949年敗退到台灣的國民黨。

對此，爭取連任的現任主席江啟臣表示，二戰落幕以來，台灣的和平安全從非理所當然，而是國民黨領導下的國軍弟兄，在古寧頭、九三砲戰、八二三這一系列前線戰役中守下來；民進黨用1949年的歷史來嘲諷國民黨，是對這些浴血捍衛台灣的國軍將士極端的羞辱，也是對國魂的褻瀆。

他說，甚至「美軍撤軍」的場景，大家也不陌生。1970年代隨美國走向「聯共制蘇」，不也把駐台美軍撤出，當年不僅造成國人憤慨，更讓台灣一時顯得風雨飄搖、人心惶惶，也是幸有將士用命的國軍，在兩位蔣總統先後領導下，守住台澎金馬的防線，才換得今日安康。

他指出，到今天國人津津樂道的「護國神山」台積電等高科技產業，讓台灣佔據全球供應鏈的樞紐角色，讓美日歐洲等強權都得看重。民進黨卻罕有感念，當年如李國鼎、孫運璿等國民黨官僚的遠見與推動。

他批評，民進黨總是口口聲聲說「愛台灣」，卻無視台灣當前的安全穩定，有多少國民黨先輩的努力，民進黨常鼓吹「抗中護台」，卻罕見對曾戍守台灣國軍的尊重，痛斥阿富汗的人道悲劇，絕不是拿來嘲諷嘴砲的。

江啟臣強調，阿富汗帶給大家的真正教訓，是「莊敬自強」的重要，任何政府若只懂得抱別人大腿，欠缺遠見與對抗威脅的準備與決心，就可能在片刻間傾覆，並辜負人民。台灣會不會步上阿富汗後塵，正取決於主政者的智慧與態度。