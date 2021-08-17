01.「P!SCOOL-P!SCO十週年祭」形象設計獲紅點獎、2021荷蘭Indigo設計大獎品牌媒體類金獎。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

疫情之下，量體溫成生活日常，「37.5度」是疫情時代人們相處界限，數位感測儀下每個數字，成了這個時期人類安全依據，崑山科大學生創作「±37.5 °C」，進行一場找回時代溫度的移情練習，希望創作者在這逐漸虛擬的世界裡找回溫度。崑山科大視覺傳達設計系參加今年德國紅點品牌與傳達設計大獎，5件作品拿下紅點獎Red Dot Award。

素有「設計界奧斯卡獎」美稱之德國紅點設計獎為當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，崑山科技大學視覺傳達設計系今年與來自49國、9178件項目爭奪獎項，「P!SCOOL-P!SCO十週年祭」、「這會」、「±37.5 °C」、「USEFAIL」及「今日菇事」5件作品脫穎而出，順利拿下紅點獎（Red Dot Award）。

德國紅點設計獎與德國iF設計獎、美國國際設計傑出獎、日本優良設計獎，並列為世界4大國際設計競賽，能夠從中獲獎，是許多從事設計工作者，夢寐以求的獎項。去年崑山科大在「紅點設計概念」排名榮獲亞太區14名，亦是全國私校唯一入榜，今年在「德國紅點品牌與傳達設計大獎」拿下好成績，實屬不易。

此次得獎作品皆獲得崑山科大110年度高教深耕計畫補助，獲獎作品「P!SCOOL-P!SCO 十週年祭」由曾薰誼老師指導，學生與獨立樂團P!SCO合作10周年形象統籌設計特展，精選樂團10年以來具代表性6首歌曲作為設計主軸，以歌曲設計角色，讓角色成樂團鮮明的視覺形象，提升樂團曝光度以及宣揚樂團音樂理念，該作品同時獲得2021荷蘭Indigo設計大獎品牌媒體類金獎。

「這會」共同創作的畢業專題形象主視覺規劃，以讓設計連結社會與生活，提出令受眾有感的設計，期待生活能因設計而達到更美好的境界為理念。該作品同時獲2021荷蘭Indigo設計大獎品牌教育類金獎及2021美國IDA國際設計大獎形象設計類榮譽獎，盡受評審青睞。

鄭明輝及陳淏煬老師指導的作品「±37.5 °C」，創作理念在傳遞37.5度是一個疫情時代人們相處的界限，希望創作者在這逐漸虛擬的世界裡找回溫度。

呂裕文老師及張聰賢老師指導「USEFAIL」，作品名源於USE 與 FAIL兩個英文單詞，USE 代表著使用者的概念，而 FAIL代表著製造能源後所產生的廢棄物，「USEFAIL」同時也是對useful（有用的）這個單字諷刺，將資訊透過視覺設計呈現，期望重視這項議題。該作品同時獲2021荷蘭Indigo設計大獎形象設計類銅獎。

「今日菇事」則由鄭中義老師指導，以日曆插畫設計呈現每日一菇。每一天，每一頁，這些菇單心事都會與你一同悲喜，即使生活有些難以相遇，但透過這樣子的好日曆，讓你的生活，可以多些知識，對自己多些諒解。

崑大校長李天祥表示，視傳系近年積極將學生創意能量推向國際舞台，國際競賽成果豐碩。