ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第4站TPGA挑戰賽大崗山球場站，今天(17日)於高雄大崗山高爾夫球場進行首回合賽程，業餘選手張簡克諺與職業選手張建棋諸桿發揮水準，兩人同以低於標準桿5桿的67桿，暫並居領先；職業球員林耕緯以1桿之差的68桿，暫獨居第3，明天進行最後一回合決賽，爭奪冠軍獎金25萬元與冠軍獎盃，其中張建棋尋求職業生涯第2冠。

高雄球場培訓的張簡克諺今天鐵桿準，抓下6隻博蒂、1柏忌，木桿也不錯，「只失誤2個洞，未成功打上球道。」4個5桿洞拿下3隻博蒂，18洞28推自認普普，以第2洞5桿洞的21呎為最長小鳥推桿，另外在2、3個洞的12呎內小鳥推桿沒把握好，唯一柏忌是在第10洞出現三推而吞下。

職業選手張建棋今天也射下6博蒂及1柏忌，他表示木桿、鐵桿、切桿、推桿均佳，4個5桿長洞都把握住抓鳥，其中以第5洞自果嶺邊距洞24呎長推進洞抓鳥最漂亮；18洞27推表現也佳，第12洞15呎小鳥推桿也是佳作，只有第11洞因3推吞下唯一柏忌。

他賽後表示，大崗山球場因為上周連日暴雨，場地受損，經過一周的修整，球場整理的很美，果嶺速度慢了一些，頗具挑戰性；以往都在新豐球場練習的他，去年起因疫情影響，常去南寮的濱海練習場幫忙，另一方面也練球。他曾於2019年8月的TB挑戰賽老爺站拿下職業首冠，明天尋求第2冠。

這項比賽舉行兩回合36洞賽程，總獎金台幣110萬元，冠軍可得25萬元，亞軍獲7.5萬元，第三名5萬元，有96位選手包括82位職業球員及14位業餘選手參賽。今天首回合結束不淘汰，第2回合決賽結束，取成績優者前40名球員頒發獎金。