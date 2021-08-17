大陸23歲新生代男星王安宇曾在電視劇《二十不惑》飾演富家公子哥「段振宇」一角受到關注，然而近日他卻被注意到好幾次現身機場，總是會有一位打扮異常清涼的女粉絲接機，且面無表情直直盯著王安宇看，在粉絲間引發熱議。

大陸有一位身材火辣的神秘女子，因為經常出沒在機場追星，其大膽的衣著尺度在粉絲間引發熱議，「一看以為是沒穿」、「好擔心她衣服會掉下來」、「看影片王安宇被她盯得一動也不敢動」、「她怎麼找到這麼多類似款式不同顏色的衣服」、「我一個女生都覺得露」。

女粉絲隨時都有走光可能。(取自微博)

隨後這位神秘女粉絲也很快地被人認出，爆料她年紀46歲熱愛追星，不僅是王安宇粉絲，幾年前也曾追過港星陳偉霆，打扮一樣大膽暴露，連跟拍的大陸狗仔都忍不住私下吐槽：「追星追成快不穿衣服也是沒誰了。」

女粉絲總是默默注視著王安宇。(取自微博)

美魔女胸部呼之欲出。(取自微博)

同時該女粉絲的社群網站也被扒出，自拍性感不說，PO文更是不難看出她對王安宇的熱愛，「原來快樂很簡單！你好狠又快樂的笑，就能治癒！我是不是瘋了」、「陪你晨曦飛行，杭州到哈爾濱，這個酒店我很喜歡，你的笑溫柔又寵溺，我的口紅都融化了」不過女子就疑似察覺自己成為網路熱議人物，悄悄將社群網站關閉。