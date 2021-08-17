大陸男星吳亦凡遭踢爆用「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，16日被北京朝陽檢方批准逮捕，在警方調查過程中，有位化名為林青的女子，自稱是「唯一沒讓吳亦凡得逞的人」，並揭露其選妃SOP內幕。

據《網易娛樂》報導，林青去年5月被以挑選MV女主角為由，拉進「選妃群組」內，不久後得知MV主角是自己的男神吳亦凡，可只要群裡談話內容出現「吳亦凡」3字，訊息就會馬上被收回，令她以為被騙，沒想到，對方後來就傳了一段吳亦凡的影片，證明其所言不假。

過了幾天，林青被對方問「初戀還在嗎」，甚至還問她星座，現在回想起來，林青懷疑自己被查過底細，「他（吳亦凡）當時可能在懷疑這女孩乾不乾淨吧」，而那天被問了很多問題，林青開始感到不舒服，本來以為只是拍MV的工作邀約，卻被工作人員告知「吳亦凡想找妳更進一步發展」，並對她說「這或許是一段高質量又美好的戀愛」。

林青一開始仍抱持懷疑態度，後來才發現群裡工作人員都是女大學生，物色女孩拍MV是慣用伎倆，未料後來林青真的接到吳亦凡來電，對她說：「真的是我，是哥哥」，接著不斷用甜言蜜語哄她，總是想約自己出去找他。

林青坦言一度猶豫過，但最後發覺吳亦凡態度太過油膩，加上家教嚴以及聽了老師的建議，最終拒絕男方的邀約，後來才得知，她是配合調查的女孩當中，唯一逃過吳亦凡狼爪的女孩。