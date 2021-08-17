近幾年選秀節目興盛，誕生出許多限定組合，其中大陸節目《創造營2021》在4月底收官，最後選出11名男練習生組成限定男團「INTO1」。來自日本的成員力丸，日前突然在官咖發了一串「摩斯密碼」；經過粉絲破解後發現是求救訊息，不免聯想和近期反日情緒高漲有關，但官方隨後發公告闢謠，指出是因為身體不適才會忍不住說「救命」。

《創造營2021》在4月底決賽之夜，公布由前11名男練習生組成限定男團「INTO1」，成員包括劉宇、贊多、力丸、米卡、高卿塵、林墨、伯遠、張嘉元、尹浩宇、周柯宇和劉彰；11人在成團後一直都有活動，從節目至今也累積不少人氣，新一代國民男團一舉一動難免被放大檢視。

力丸在官咖留下摩斯密碼，粉絲破解後發現是求救訊息。(圖/ 摘自INTO1官咖)

日籍成員力丸。(圖/ 摘自INTO1微博)

最近來自日本的成員力丸無預警在官咖發文，僅留下一串摩斯密碼，沒有其他文字敘述解釋；馬上就有粉絲解密，拼湊後發現力丸的發文是求救訊息「help me」，瞬間讓眾人頭皮發麻，因為近期大陸反日情緒高漲，日籍的力丸又在這個時刻發出求救訊息，不免令粉絲擔心他的安危。

不過，力丸的摩斯密碼文章很快就刪除，他隨後發了一篇文章澄清，自己是因為腰部動手術太痛，才會用「help me」表達自己的心情，也為此造成大眾誤解感到抱歉；隔天官方微博也發公告闢謠，表示力丸目前因傷痛暫停演藝工作，會留在醫院休養，短期內不會出席團體公開活動。