疫情期間，第一線醫護人員始終堅守崗位撐台灣扛起防疫重責，各界也相繼以不同行動向醫護們表達感謝，知名音樂製作人小任（任中強）和搖滾才子范逸臣，近日攜手創作2021公益防疫歌曲〈一心〉，歌詞集結網友投稿想為醫護加油的文字，MV更是由近300位小朋友的家庭團結一心、無私地提供加油畫作及加油影片。有別於其他公益歌曲，〈一心〉走比較搖滾、重節拍的曲風，想要給大家強烈、正面的激勵，希望在一片低迷的氛圍中，有一股正面的能量為大家加油。

2人有感於將近3個月宅家期間，看見不只醫護人員，各領域的人都很辛苦在維持著生活，每天充斥著令人鼻酸的新聞，於是思考著是否能用自已的微薄力量，以創作來為醫護人員、為所有辛苦付出的人們發聲，為大家加油打氣，因而有了這首歌最初的想法。小任感動說：「當我提出想要一起創作一首防疫歌曲的想法時，我當晚馬上打給小范哥，他聽到我的想法，馬上答應，並且在隔天就回傳了旋律給我！我收到時非常感動。」〈一心〉還集合了許多人盡心盡力無償的付出，因為大家想法很一致，溝通也很良好，創作大約3天就完成了，製作、錄音後製、混音也在1週內結束。

MV中最特別的部分，就是募集了很多前線醫護人員、警消的照片，感謝他們的辛苦付出和犧牲，小任說「看了這麼多口罩和防護衣下揮汗如雨的照片、無法回家跟家人見面，只能自我隔離的畫面，我們真的永生難忘」，並表示「孩子是未來的希望，我們想用他們天真無邪的笑容和加油，給這個社會更多溫暖的力量，因此當我收到孩子們的加油畫作、加油影片，每一幅畫，每一句加油，都讓感動到落淚，每個畫面都是最珍貴的，很感謝大家團結一心，無私地愛心參與這首歌，希望大家能感受到我們想要傳達的滿滿的愛與能量！」

日前范逸臣、小任和17音樂LIVER劉恬君甜甜、莉子在17LIVE開了一場「公益歌曲大回顧」直播，帶著直播觀眾一起穿越時空回顧〈手牽手〉、〈快樂天堂〉、〈明天會更好〉等經典公益歌曲，大家好奇范逸臣近況，他說「目前算蟄伏期，音樂劇檔期改到我也搞不太清楚了」，並稱「居家防疫期間和家人長時間相處雖然難免會有摩擦，但也學習找到與家人更好的相處方法，我目前正在排疫苗，打疫苗是防疫很重要的一環，可以保護自己保護家人」，小任說范逸臣是他六甲樂團時期豐華唱片的師兄，2人認識已超過10年，范逸臣應師弟要求獻唱〈無樂不作〉，小任難掩興奮說：「當年看《海角七號》很感動看到哭，今天很榮幸聽小范哥現場唱〈無樂不作〉，感覺現在彷彿聞到墾丁沙灘的味道了！」