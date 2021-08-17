英特磊IET-KY（4971）17日舉行股東會，完成董事改選，並通過每股配息1元。高永中續任董事長，董事成員包括Kang-Lung Wang、熊卓華、吳威憲，獨立董事為張大成、陳冀平、鄭克勇、蔡坤明。

2020年新冠肺炎疫情全球大流行，英特磊營運所在地美國德州，災情慘重，疫情導致半導體供應鏈局部斷鏈，也造成客戶需求遞延，不過，疫情也促進宅經濟的熱潮，帶動網路內容與高速的需求，在生產與資源調度的規劃下，公司營運逐步恢復正常。

英特磊指出，2020年砷化鎵與磷化銦磊晶片佔總銷售額比率均較2019年為低，個別產品銷售減少變動較大為砷化鎵pHEMT與磷化銦PIN磊晶片。而銷售額成長較高的產品項目來自國防合約，銻化鎵紅外磊晶片，以及MBE機台與硬體構件，上列產品加總佔總銷售額比重由前一年度的13.3％增高到29.0％。

2020年第四季起部份客戶開始追單，包括高端pHEMT、5G相關HBT，以及高速APD等磊晶需求動能已漸顯現，公司相信銷售額在疫情受到控制後，應有較大增長空間。英特磊將於26日舉辦法說會，屆時將對下半年釋出更多展望。