大根近日上《震震有詞》分享從搬進東區租屋處開啟一連串怪事，遭遇車禍被擋煞、上節目領取高額獎金、赴日旅遊卻因為一句玩笑話被日本靈體跟回台灣。民俗專家一玄老師針聽完後表示「大根體質特殊容易吸引好兄弟，未來有可能踏上修行之路」，大根也驚呼：「不下10人跟我說過同樣的話。」

大根分享幾年前於台北東區租房，「第1天入住就遇到鬼壓床，有人推我肩膀還在我耳邊吹氣」。隔天農曆7月鬼門開跟玖壹壹相聚講鬼故事，沒想到室友阿虎也跟大根有同樣遭遇，回到家後窗簾後方竟掉下個八卦鏡，加上家裡怪聲層出不窮，讓他們心裡也不太平靜。某日停電阿虎點了根菸想測試是不是真的有靈界的朋友，現場看了當時錄的影片，明顯看到菸的火光好像真的有人在抽。民俗專家一玄老師說：「拜拜時請好兄弟抽菸，香菸火光閃動的確有可能是好兄弟正在抽。」

隔日錄完鬼故事通告返家，2人又在高架橋看到1輛時速100公里的車逆向開來，都還來不及提醒阿虎小心，逆向車便擦與他們擦車而過，發出極大聲響，「對方經過撞擊後椅墊、輪胎都散落在車道上。」大根說，阿虎緊張的點了根菸才剛碰到嘴巴，菸竟然彈跳掉到地上，2人深深覺得有人跟他們擋菸抽，無形中有人幫他們擋煞。更玄的是，隔天大根上通告竟然拿走節目史上最高獎金，彷彿冥冥之中有人相助。雖說感覺租屋處有不尋常，但大根仍是與靈界的朋友同住了5年。

接著分享約莫3、4年前到日本旅遊，友人和當地好友來接機，入住飯店時突然有種說不出的怪異感，外出買東西返回飯店搭電梯遇見友人，大根問「要一起上樓嗎？」友人回「你們先上去吧！」但是當時電梯裡只有大根1人，進房後又不斷出現敲牆壁的聲音，讓他們打從心裡發毛，同時隨身攜帶的護身符竟消失。隔日移到日本友人家住一晚，大根說：「一開門後看到的格局竟然跟台北的房子一模一樣。」他解釋，來接機的友人之前跑去鬼公園冒險，有位女生因被男生拒絕到處敲別人車窗為什麼不要她，最後因為天冷而猝死，2位友人還學那失戀女生亂敲別人車窗而被亡靈跟上。

回想接機那天，大根向大冷天卻狂冒汗的日本友人開了句玩笑：「你不要這樣看著我，我不能喜歡你」，沒想到當時跟著日本友人的女鬼以為大根是那個拒絕她的男生，轉而跟著大根，「友人發現我被跟趕緊把從我這拿走的護身符還給我，晚上阿虎拉我起來說窗外有影子飄過去，我們2人握著護身符盯著到天亮。」隔日大根跟阿虎回到台灣後半夜睡覺被冷醒，同樣窗戶有影子飄過，接著出現敲牆壁的叩叩聲，之後感覺像是住在家裡的地縛靈替他們趕走了從日本跟來的靈體。節目每週一至週五晚間10點在高點綜合台播出。

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