美國參議院共和黨資深參議員約翰．科尼(John Cornyn)在推特發文談到美國海外駐軍時指稱，美軍在台有多達3萬人駐軍，比韓國的28000人還更多。陸媒《環球時報》對此發表評論稱，如果這是真的，大陸政府和人民絕不會接受，相信會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣。

美國參議員約翰．科尼在推特發文指出，在外國駐紮美軍包括韓國的28000人、德國35486人、日本50000人、台灣30000人、非洲7000人、阿富汗(1、2個月前)2500人。這則貼文在網上也被指數據有誤，引起不少的議論。

陸媒《環球時報》對此發表評論稱，美國在台灣駐軍嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，嚴重違背國際法，甚至也嚴重違背美國的國內法。這形同於對中國台灣省實施軍事入侵和佔領，這是對中華人民共和國的宣戰行為。

評論說，身為國會參議院情報委員會成員之一的約翰·科尼發佈這個帖文後，立刻有人指出，他錯把中美建交前的美軍駐台情況當成了今天的數字，說69歲的他很糊塗，維基百科說，美在台駐軍的最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人。有中國大陸學者接受環時採訪時，表示懷疑科尼是在故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐紮這一資訊的反應。如果是後一種情況，同樣是不可接受的。

《環時》表示，嚴正要求美國政府立即對約翰．科尼參議員的帖文做出解釋，也要求台當局立即做出解釋。如果確有3萬美國軍隊、哪怕是數量少於這個數字的美國軍隊在台灣駐紮，也是突破了底線的超級嚴重事態。那些美軍必須立即限時無條件撤出，美國政府和台當局都要為此公開道歉。否則的話，我們相信全面的台海戰爭將迅速爆發，中國人民解放軍必將消滅驅逐美軍，解放台灣省，一勞永逸地解決台灣問題。

評論最後強調，美在台駐軍是碰都不能碰的底線。這是全體中國人民的堅定意志。我們相信，中國政府和中國軍隊會堅定地與全中國人民一道，捍衛中國領土主權，堅決消滅、驅逐任何侵犯中國領土的外國軍隊。