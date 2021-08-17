網友分享反制遠光燈的裝置。（截自臉書社團《路上觀察學院》）

在路上遇上開遠光燈車輛，往往被照到眼睛快瞎了，實在是一種「公害」。有網友分享，一輛轎車在後車窗貼上「請關上你的遠光燈伙計」10字，更裝了一整排「LED反制燈」，讓眾多網友看完樂翻，紛紛高喊：哪裏裝！

不少駕駛在路上遇到非法改裝的HID燈或是全時開啟遠燈的車輛，眼睛被照到快瞎了，且容易造成行車危險，實在氣到不行，有網友在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，只見一輛小車的後車窗上貼了「請關上你的遠光燈伙計」10個字，再仔細一看，字的上方裝了一整排的「LED反制燈」，分享照片的網友打趣地照樣造句：「別逼我反擊，伙計」。

眾多網友看完心有戚戚焉，熱烈留言喊：「裝！」、「這個屌」、「裝爆！」、「好想裝！！！！」、「哪裡買得到」。

更多人則說：「會開遠光燈的，是他根本不知道什麼遠近燈，提醒過幾個人，汽機車都有，他們直接關大燈，我傻了！」、「自動頭燈並不會自動切換遠近燈。如果連自己現在打的是什麼燈都不知道，建議你不要上路」、「果儀錶板上的遠燈號誌你看不到的話建議你不要上路」。

遠光燈的使用時機，為郊區或視線不良地區，但若前方有來車，或前方100公尺處有車輛行駛，應切換成為近光燈。

依據「道路交通管理處罰條例」第 42 條規定：汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰；自用小客車如涉行駛道路未依規定使用燈光部分，警察機關可依法舉發。