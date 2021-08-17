台股指數連續9個交易日下挫，今天（17日）成交量縮至3000億以下，創下5個月以來新低，然台股雖不見暴跌的情形發生，但緩跌不休也讓許多股民十分擔憂，有網友表示，大盤跟個股都跟沒有盡頭似的下跌，近2周抄底換得滿手血，8月以來資產嚴重縮水，「這次好像不一樣了」；底下網友看了大多覺得大驚小怪，認為台積電都還沒跌，等到它真的開殺，屆時才真的慘了。

台股指數自8月4日觸及17623點後，開始了一連9個交易日的下跌，跌破萬七關卡後跌勢不見收斂，今日台股開低走低，一連摜破16800點、16700點，終場加權指數下跌197.41點，收在16661.36點，不僅跌勢難擋，成交量也不停緊縮，在過去9個交易日平均成交量僅約3555億，今日更是縮到2997億元，創下近5個月以來新低。

1名網友在PTT股板發文感嘆，可能是從去年開始養成的習慣，覺得恐慌就是買點，大跌進去買也沒什麼輸錢，手中持股下殺也不怕，繼續加碼，「可是這次好像不一樣了」。

原PO指出，大盤跟個股都跟沒有盡頭似的下跌，近2周抄底抄得滿手血，買了隔天馬上就到停損點，自8月以來資產嚴重縮水，雖然抄底一直失敗很嘔也很想凹單，但或許大家也都很怕砍在阿呆股，「套牢的不願停損，也沒資金再進場，量才會縮成這樣」。

依照停損紀律去操作，原PO表示近期幾乎都今天買明天賣，根本是一直在送錢，也因此他計畫短期內不再進場買股票，打算明天就把剩下的持股全都出清。

貼文曝光後，意外引出許多苦主，「超前部署，早就抄到滿手血」、「我也是昨天抄」、「沒恐慌但是我持股-30%了」，但也有不少網友認為有點大驚小怪，「大盤才跌7%多耶」、「現在沒恐慌你抄底當然滿手血」、「哪有恐慌氣氛」、「現在都漲兩倍多了，根本只是盤整而已」。

此外，有網友認為雖然台股連續9個交易日緩跌，但還有權值股台積電撐著沒跌，「GG大跌，才會讓人覺得恐慌」、「GG是用來做最後確認的，大盤先下去」、「GG根本就沒跌」、「GG真的很撐，要非常恐慌，像5月那樣才有機會大跌」、「Gg還沒跌呢，等到GG開殺，就是中小型每天-10%起跳的時候了」、「GG撐著就是讓大家覺得沒事啊，等他做確認就慘囉」。