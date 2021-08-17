高雄市六龜區玉寶里等5個里的居民一大早開水龍頭要刷牙洗臉，被汙濁的自來水嚇一跳。（林雅惠攝）

高雄市六龜區玉寶里等5個里的居民一大早開水龍頭要刷牙洗臉，被汙濁的自來水嚇一跳。（林雅惠攝）

高雄市因連日豪大雨，造成六龜淨水場原水引水道遭沖毀，近期山區仍陸續降雨導致供水來源荖濃溪濁度升高，包括六龜玉寶等5個里的居民今日一大早打開水龍頭，發現流出的自來水都是淤泥水，嚇得驚呼水源濁度比88災後還嚴重，自嘲是二等公民，盼政府重視他們，還給六龜水源保護區好品質的水源。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，六龜地區居民自來水主要由六龜淨水場供水，而該水源來自於荖濃溪，因荖濃溪水質水量不穩定，故於河道中挖掘引水道將水引到集水井附近以增加水量，並於集水井前挖掘數個蓄水坑，供原水沉澱淨化，以取得較乾淨的水源。

不過，因日前西南氣流造成六龜淨水場原水引水道遭沖毀，山區又陸續降雨導致原水濁度升高且修復不易，水公司今日上午發現出水異常後緊急關閉出水，但部份濁水已送出，有1500戶居民受影響，原水引水道已於今日搶修完成，今晚6時已恢復供水。

六龜區玉寶、六龜、文武、中興及興隆里居民今日上午開啟水龍頭使用水時，發現流出的水都是髒濁的淤泥水，根本無法使用，有居民嘲諷，下班洗澡可以免費洗奶茶浴了，也有居民表示，這水濁度比88風災還要嚴重，更有人網路留言，這水可以喝嗎？自來水公司是要放泥水嗎？

中興里里民吳清波表示，六龜區是水源保護區，竟然出現如此汙濁的水源，政府簡直是把六龜偏鄉居民視為二等公民，從水源、地方建設嚴重落後，就可看出政府忽視偏鄉，希望政府重視他們，不要為選票而施政。