1名住桃園自稱「女神」的邱姓女子在臉書張貼9個月大女嬰照片，指小孩剛吃完「竹筍炒肉絲」，引起關注，質疑虐嬰。桃園市社會局17日會同警方上門聯繫，在托嬰中心找到女嬰，但身上並無傷痕，母親透露，因兼職想讓網友吸睛，社會局將持續追蹤母親狀況。

邱女在臉書發表文章，指小孩剛吃完「竹筍炒肉絲」，「吐牛奶就要談（彈）嘴巴，吐一口，我彈十下。管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去，敢耍脾氣，大腿很有肉，我就竹筍炒肉絲加辣。」

文章被轉貼後，引起網友不滿，湧入臉書批評，邱女因此緊急刪文。桃園市社會局也接獲通報，17日會同警方聯繫，並且找到女嬰。據了解，女嬰2個月大時就開始送到托嬰中心，這7個月以來老師都沒發現異狀，小孩身上也沒有傷痕。。

社會局晚間約談母親，據了解，母親因為從事直播兼職，只是想讓網友吸睛，從頭到尾都未施暴，家防官檢視女嬰家庭狀況，發現沒有受虐狀況，未來將加強父母親子間關係教育，後續也會持續追蹤女嬰狀況