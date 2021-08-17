塔利班迅速接掌阿富汗後，美軍正在撤離阿富汗首都。(圖／美聯社)

美軍撤離阿富汗後不久，塔利班攻入阿富汗首都喀布爾，而阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)則在塔利班兵臨喀布爾之際出逃至鄰國塔吉克，引起全世界關注。前立委沈富雄表示，為何美國支持的政府最後下場都很慘，就是因為他們都忘記民進黨最琅琅上口的「清廉、勤政、愛鄉土」。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果是寫章回小說，就是最後一章，標題應該怎麼寫？「總統倉皇辭廟日，叛軍得意進城時」，並指幾十年來，美國遭遇這種很難堪的場面當中，大家印象比較深刻的是南越的總統吳廷琰，最後西貢淪陷的時候，就是直升機在大使館上面繞然後，把人吊上去。

沈富雄直言，為何老美支持的政府，最後下場都這麼慘？就是因為他們都忘了民進黨最琅琅上口的表述，「清廉、勤政、愛鄉土」，在和美國對立的國家裡，老百姓都認同是叛軍「清廉、勤政、愛鄉土」，雖然真實情況未必是這樣，但問題是執政的政府，阿富汗執政黨號稱有30萬軍隊，「我覺得那都是虛報的，美國在阿富汗20年花了1兆美金，起碼有3千億被歪走」。

對於主持人趙少康近日針對阿富汗變天的一些發言，沈富雄則有不同的看法。同時，針對美國總統拜登表示他會全面負責，沈富雄則說，「你負責個什麼？受到災害的你能夠負責嗎？」雖然沈富雄也說，若自己是拜登也會選擇撤退，但撤退前應該先安排好，過去20年和美國合作的阿富汗人應該怎麼撤離，由哪些地方來接收這些人，最後再光榮體面的撤退。