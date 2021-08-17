新冠疫情全台延燒，為確保第一線消防人員執行防疫勤務，前線防疫物資不致匱乏，由澎興國際開發有限公司及澎伸企業有限公司董事長陳柏翰捐贈新北市消防局全身式防護衣1000件及防疫面罩920個，讓第一線消防人員有最強而有力的防護罩，由副局長陳崇岳代表受贈。

陳柏翰鑑於消防人員防疫工作辛苦，秉持回饋鄉里、強化公共衛生安全及「取之於社會，用之於社會」信念，由澎興國際開發有限公司及澎伸企業有限公司聯合捐贈全身式防護衣1000件、防疫面罩920個供消防人員於載送新冠肺炎病患時使用。以實際行動來挺第一線的消防人員，充實第一線抗疫資源。

近日疫情雖然看似趨緩，但前線消防人員的工作還是很辛苦沒有減少，消防局衷心感謝澎興國際開發有限公司及澎伸企業有限公司董事長陳柏翰給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需防疫物資，能帶給消防人員在防疫勤務上有更完善保障，讓我們一起團結抗疫，才有機會早日回復正常生活。

對抗新冠病毒是場長期戰役，必須有充足的物資補給，才能讓在第一線抗疫的消防同仁有足夠能量對抗病毒，同時守住疫情防線與國人健康。