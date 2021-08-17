閻奕格近來推出Podcast《Ｊ格微尬聊》節目，首集嘉賓邀來桌球選手江宏傑和大家分享運動員的生活與比賽的幕後花絮。近日江宏傑積極籌備球館，想從自己的專業出發，讓大家有更多機會瞭解運動的魅力，閻奕格也熱情響應興奮的說：「我一定會找大家去玩！」

當他們聊到運動員藥檢過程，江宏傑分享在比賽贏得獎牌後，為確保選手沒有使用藥物增強身體機能，都會有藥檢員陪同採樣尿液送檢，江宏傑笑說：「我就遇過非常仔細的藥檢員，要我把褲子整個脫到地上，上衣也要撩到胸前，他還從正面直直盯著我看，害我緊張得根本尿不出來。」

江宏傑表示藥檢員是為一名阿伯，結果對方看他緊張，為了安撫，阿伯竟然還對他說：「Relex Baby。」讓他更不知所措，閻奕格驚訝得快說不出話，五秒後終於回神的她才大喊說：「我的天啊！也太驚人了吧。」江宏傑則一臉哭笑不得地說：「我到現在都還記得那位藥檢員阿伯長什麼樣子，因為印象實在太深刻了。」