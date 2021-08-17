F-22猛禽戰機(Raptor)號稱當代性能最佳的空優戰機，但即使如此，遇到事故的緊急情況仍然驚險。8 月11日，第199戰鬥機中隊(199th Fighter Squadron )的1架 F-22A 猛禽在飛行過程遇到緊急情況，不得不返回珍珠港-希卡姆聯合基地 (Joint Base Pearl Harbor-Hickam)，降落過程還放下了捕捉鉤，有點像航艦戰機的降落情況。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國空軍戰機都設有緊急捕捉鉤，F-22也不例外。許多美軍基地也配有必要攔阻索，希卡姆聯合基地自然也有，跑送道上有稱為 BAK-14 可伸縮式攔阻系統，在這一次F-22的緊急降落發揮了效果，有驚無險的停住戰機。

F-22原型機的捕捉鉤強度測試。(圖/US AIR FORCE)

這種事件在美國空軍的術語稱為「攔阻索著陸」(barrier engagement)。

雖然空軍戰機與美國海軍戰機都有捕捉鉤，但兩類戰機的鉤子是兩回事，海軍載機的鉤子相當強固，而且可以收放；而空軍戰機鉤子在放下之後就不會再回復了，因為沒有設計收回鉤子的液壓裝置。原因是空軍戰機很少用到這種裝備，液壓系統會增加無謂呆重。

F-22 Raptor Catches Aircraft Arresting System • Pearl Harbor-Hickam

新聞沒有說明F-22的空中緊急狀況是出了什麼問題，但是這幾年F-22的小事故不少，這可能與F-22過度使用有關。它的數量太少，又經常派往海外，這使得F-22的妥善率一直無法提升。