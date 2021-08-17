每逢放榜總是幾家歡樂幾家愁，大眾普遍認為平時成績差學生放榜後應該是情緒起伏最大的；但有時很多考生情緒起伏與成績好壞無關，而是與考生主觀對成績的期待有關，台中「張老師」表示，例如以往成績很好或中上的考生，若是有一兩科成績或者分發的結果不如預期，就有可能使考生有挫折、失落甚至自我價值低落等感受。

台中「張老師」指出，情緒管理歷程是覺察、接納、轉化和放下，家長面對家中考生的情緒低迷，該怎麼協助考生安定心情？

1.表達接納、關懷：此時家長不適宜再與考生檢討過去或是將孩子與他人比較，應肯定孩子過去的努力，主動關懷並給予抒發心情的機會；若家長不善表達，可使用紙條或簡訊對孩子支持，例如告訴子女「其實你考到哪裡都沒關係」。

2.協助考生轉念：人生在不同的階段，總會遭遇順境或逆境，而大考只是人生中的一個考試，並非決定未來的唯一途徑，當孩子學會「面對、接受、處理、放下」時，也就是「轉念

」之時，家長應協助子女，接受世事無常不是每件事都能在自己的控制下順利進行，但可尋找自己內在的動機，重新調整自己的目標。

3.尊重孩子的意願，家長不宜擅自決定：面對未來的方向，家長可以多與孩子溝通，其中雙方的坦誠又最為關鍵，聆聽孩子的想法，幫他找到方向。

「張老師」提醒，切記不要否定孩子的興趣或急著替他們下決定，雖然家長的出發點是為孩子好，但如果這條路不是孩子想走的路，效果會適得其反。因此家長在溝通過程中應扮演陪伴者的角色而非決策者，先了解孩子的想法，協助發掘內在動機和興趣，再進一步談談他們自己的計劃。

4.透過合適的活動減輕壓力：其實無論家長或孩子面對放榜都可能感到壓力，此時可找合適的朋友或對象傾訴、疏導情緒，或是投入有興趣活動，如下廚、繪畫、閱讀等等，享受獨處與片刻的寧靜，幫助紓解壓力。

若放榜後考生時常哭泣、自我隔離，睡眠或食慾突然改變，抑或是激烈的表現煩躁的心情，甚至表現出對未來極度絕望、自我否定等負面情緒及行為，可撥打「張老師」1980專線，「張老師」陪伴考生度過低潮。