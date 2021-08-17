影》直擊國產車撞護欄瘋狂翻滾5圈 女跳針狂喊「歐買尬」網笑翻。（Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台）

黑車瘋狂翻滾5圈，女子跳針喊「歐買尬」6遍。（截自Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台）

國道一號南下47.4公里林口段，14日晚間發生一起自撞車禍，後方車輛行車紀錄影像曝光，只見一黑、一白兩輛車，幾乎同時從內側、外側車道切進中間車道，黑車失控撞護欄後翻滾5圈才停下來，影片錄下後車女子跳針狂喊6遍「歐買尬」，不過網友對於女子沒有失控尖叫，盛讚她夠冷靜。

這起車禍發生在14日晚間10時許，蔣姓男子開黑色商用車載朋友出門，行經國道一號南下47.4公里林口段時，原本開在外側，想變換到中線車道，沒想到內側車道一輛白色BMW轎車，幾乎同時也要切進中線車道。

從行車紀錄影像可看到，蔣男駕駛的商用車轉向過頭，失控撞上內側護欄，車頭冒出大量白煙，之後翻滾了5圈才終於停下，而白色BMW則是輕巧閃過，離開現場。幸好蔣男與友人並無大礙，僅有擦挫傷。

而行車紀錄影像也錄下後車一名女子直擊車禍發生後，連續喊了6次「歐買尬」，但語氣相當平緩，並沒有高聲尖叫，不少網友盛讚「冷靜」。

此外，《mobile01》網友則評論：「方向盤扯太大了神仙也難救，如果方向盤穩住往前直開或是有一點點小擦撞也不會翻車」、「高底盤 + 國產貨車，沒有循跡系統，救不回來，一定甩的！」、「變換車道猶如行雲流水~翻滾也是猶如行雲流水~遇到突發狀況~不是只有急拉方向盤這個選項~急拉方向盤也不會是第一選項~只是多數駕駛~大都沒有這些習慣」、「國道速度80以上，只要方向盤在兩秒內一左一右約50度，保證翻車，只是很多人不知道，電影怎麼蛇形都沒事，怎麼自己就翻車？」。