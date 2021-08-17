預防接觸傳染讓民眾放心洽公，台中市政府地方稅務局全功能服務櫃台新增「紅外線感應取號功能」，代替手指觸控螢幕取號。
台中市政府地方稅務局表示，全功能服務櫃台提供148項隨到隨辦服務項目，建置智慧叫號系統，首創快到號簡訊通知，採用智慧引導、業務分流取號等功能，大幅縮短民眾現場等候時間。
台中市政府地方稅務局指出，防疫期間民眾如須洽辦稅務案件，善加利用稅務局網站或電子稅務文件入口網線上申辦服務，節省往返奔波和現場等候時間，降低群聚染疫風險。
預防接觸傳染讓民眾放心洽公，台中市政府地方稅務局全功能服務櫃台新增「紅外線感應取號功能」，代替手指觸控螢幕取號。
台中市政府地方稅務局表示，全功能服務櫃台提供148項隨到隨辦服務項目，建置智慧叫號系統，首創快到號簡訊通知，採用智慧引導、業務分流取號等功能，大幅縮短民眾現場等候時間。
台中市政府地方稅務局指出，防疫期間民眾如須洽辦稅務案件，善加利用稅務局網站或電子稅務文件入口網線上申辦服務，節省往返奔波和現場等候時間，降低群聚染疫風險。
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