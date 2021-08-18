「你要跟我一直待到晚上。下午陪我去買工具，我不想一個人去，壓力太大。」

「你不會是要想挖出來吧？」

「如果真的有東西，不確認也不好說。我不想一個人挖，反正你都看到了。」

「如果真的是那三名小偷，怎麼辦？」

那便是我家人殺人的證據，我也不知道該怎麼辦。我沒辦法回答這問題。

「之後再說，你可以吧？算我拜託你了，飯冰冰。」

「好吧……反正我最近也沒什麼案子，又吃了你一頓，而且這本來就是我想知道的事。」

「我另外拜託你一件事，明天去買東西的時候，你可不可以換一件比較乾淨的衣服，我不想跟一個流浪漢去購物。」

「你講話真直接耶，這是工作服！」飯冰冰尷尬的笑了一下，接著說：「那你也不要再叫我飯冰冰，聽起來怪不好意思的。」

「喔？忘了自我介紹，我叫韓宇杰。」

「我叫余尚文。」

接著余尚文加點的餐送來了，我們便停止交談，一直到送他回家，都沒再說過話。看著他進門後，我轉頭看向我家大門，一望進去後便能看見草皮，草皮下可能有著我想知道又不想知道的東西，令我內心著實五味雜陳。

這輩子第一次買鏟子，竟是為了證實自己家人有沒有殺人，我都不知道該說什麼好了。

余尚文很配合的換了一件乾淨的衣服，至少他是這麼認為的。但在我看來，那只是皺褶少一些，沒有醬料汙漬而已。他上車前見到我的表情，還不忘強調他的衣服很乾淨。

「為什麼要晚上挖？」在一堆鏟子面前，他突然這麼問。

「你覺得白天適合做這種事嗎？」

「晚上做更詭異，你不會是挖出來後要順便棄屍吧？」

聽到他這樣講，我瞪大了眼睛看向他，他似乎也被我的表情嚇到了。

萬一草皮下真的是三具歹徒的屍體，我也不能接受家人要受到制裁。那三個王八蛋隨便闖進人家家裡，被打死也是活該，我的家人不該為了三個壞人斷送未來。

「我不回答假設性的問題。」我拿起鏟子後，冷冷的看著余尚文，接著另一手拿起了鋸子。

「哇哇哇，你不需要另外一個東西。」余尚文謹慎的將我手上的鋸子拿走，接著對我說：「多買一些垃圾袋，還有一綑繩子。」

「什麼意思？」我不解的問。

余尚文靠近我耳朵旁，輕聲說：「我知道一個懸崖，很多自殺的人跳下去都找不回來，好像是水下有暗流跟洞穴。埋在地上被發現的機率都很高，只有丟到那裡去才安全。」

「你……」我詫異的看著余尚文。

「我知道我們不熟，但我明白你的感受。那三人死有餘辜，你家人沒必要為這種事情受罰，我想這半年他們也夠難受了，我會保守祕密的。」余尚文聳聳肩，接著說：「用火燒也可以，可是有三具，很有可能會被發現。」

「前提是真的有……屍體。不過還是多買一點垃圾袋跟繩子吧。」我焦慮的嘆了一口氣，繞過余尚文而去。

(本文摘自《訪客》/奇幻基地)

《訪客》劇照(圖／奇幻基地提供)

《訪客》劇照(圖／奇幻基地提供)

《訪客》劇照(圖／奇幻基地提供)

《訪客》劇照(圖／奇幻基地提供)

【內容簡介】

「有時候，熟悉的一切卻令人覺得如此陌生。」

韓宇傑與爸爸韓文正交惡多年，父親從小對他要求甚高，管教嚴厲，以致他大學畢業後決定離家工作，盡量不與家人往來。

因為一通意料之外的電話，他不得已搬回了家中，卻感受到父親對他態度的轉變，而母親和妹妹似乎都期待藉此機會，全家人能夠重修舊好，一切的一切都讓他受寵若驚。

但家裡發生一樁入侵傷人竊案過後，他卻開始懷疑，他的家人已經不是原來的家人了……

是你不請自來，還是有人捷足先登？

【作者簡介】

托比寶 TobyBao

本名游鎮宇，熱愛東泉辣醬的台中人。

從小喜歡欣賞電影及小說，便決定自己也要成為一名創作者。

期許作品能帶大家暫時逃離現實，徜徉無限想像的世界。

2017年曾以筆名鄭禹出版小說《陰間出版社》。

寫了一些作品，出了一本書，見過了一些事。

那都是奇妙的體驗，可都比不上寫作時的喜悅。

我是托比寶，歡迎來我的文字世界。

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