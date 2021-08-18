輔酶Q10在我們全身（肌肉、腦部、發育中的卵子）之能量製造扮演了重要的角色──輔酶Q10其實是人體細胞的「發電廠」粒線體產生能量的關鍵。

要了解補充輔酶Q10如何改善卵子品質，我們必須先檢視品質不佳的卵子與細胞能量供應有何關聯，以及為什麼這種能量供應在高齡女性的卵子裡減少。

●ATP能量是保障卵子品質、提供胚胎燃料的關鍵

卵子需要大量的能量來正確複製染色體，進行所有其他與正常成熟的相關必要工作。研究發現，卵子內部產生能量的結構會隨年齡而大幅改變，也受營養素與外部因素所影響。人類身體內每個細胞幾乎都有「粒線體」，它們是將各種燃料來源轉化為三磷酸腺苷（ATP）形式的能量以供細胞使用的迷你電廠。

成長中的卵子需要很多ATP，也有很多粒線體。事實上，每顆卵子都有超過15000個粒線體──高出體內其他細胞10倍以上。圍繞在卵子四周的卵泡細胞也有許多粒線體，供應卵子額外的ATP。不過，這些粒線體必須狀況良好，才能產生足夠的能量。

隨著年紀漸長，粒線體會受損，就像老舊損壞的發電廠能量生產效率變差那樣。一般認為粒線體功能下降，在老化的過程中扮演著關鍵腳色，而且狀況遍及全身，在卵子上尤其明顯。因此，高齡女性卵子中的粒線體所製造的能量偏少──也就是ATP較少，這對卵子品質而言是一個大問題，這也可能是年齡對卵子品質造成負面影響的主因。

粒線體功能不佳，不僅和關乎年齡的不孕有關；有其他不孕問題的女性，例如卵巢早衰、對試管嬰兒療程的刺激排卵藥物反應不佳的女性，也有證據顯示其粒線體功能不良所致。

此外，ATP也為成長中的胚胎提供燃料。如果卵子出現生產能量的問題，後來的胚胎發育也可能出錯，因為胚胎要生長到囊胚階段並成功著床，在在需要ATP來進行必要的工作。一般認為：卵子粒線體功能失調，對胚胎的早期存活率影響特別大。

●輔酶Q10是粒線體產生能量的基本原料

基於功能完整的粒線體對卵子與胚胎品質極為重要，我們為加強粒線體功能、協助卵子產生更多能量付出的努力，照理說也能夠改善卵子品質與胚胎存活率，而研究顯示──這正是輔酶Q10的效用。

輔酶Q10有強力好處，是因為這是粒線體用來產生能量的基本原料。許多研究顯示，在實驗室添加輔酶Q10到細胞中，能增加ATP的生產；而且，輔酶Q10還能保護粒線體不受損傷。

卵泡中自然存在的輔酶Q10，是支援能量生產、保護粒線體的要角。研究者甚至測量過自然存在於卵泡中的輔酶Q10量並發現：較高濃度的輔酶Q10，與較高品質的卵子、較高的懷孕率有關。

在促進生育的情境中，研究者認為補充輔酶Q10以提升重要養分的供應，能增加供應卵子發育所需的能量，可望預防染色體出錯、增加卵子與胚胎存活率。

●如何攝取輔酶Q10補充品？

人體內幾乎每個細胞都會製造輔酶Q10，但隨著年齡增長，身體漸漸就製造不出足夠的輔酶Q10，來滿足生產細胞能量的需求。要從食物獲得足夠的份量極為困難，所以服用補充劑是最好的解方。

(本文摘自《給所有想當媽媽的人?科學實證養卵聖經》/柿子文化)

【內容簡介】

什麼是「卵子品質」？

卵子品質就是「卵子在受精後能順利懷孕的潛力」，但是──大多數的受精卵根本就沒有這股潛力！

過去，大家以為讓卵子受精才是成功懷孕最要緊的課題，一提到「受孕」，想到的都是排卵和成功受精的時機，但其實，受精卵持續成長的潛能，才是更重要的挑戰。

不論是自然受孕或做人工授精、試管嬰兒，卵子品質都是決定妳多久能成功懷孕的關鍵，其中的祕密是「卵子的染色體」。染色體異常的卵子，受精後持續成長的潛能會大打折扣，結果就是無法懷孕或流產──甚至是在女性都沒有發現自己懷孕時就流掉了。

卵子品質深受年齡影響，卻非永遠不變──卵子染色體的異常，大多「不是」累積20、30、40年而來的，而是發生在排卵前的黃金3個月！

很多人都認為，女性一輩子擁有多少顆卵子是天生的，且品質隨年齡增長而大幅衰落！事實是，「老化」只是創造了讓卵子容易在排卵之前「成熟過程」出錯的條件。

左右「排卵前黃金3個月」的因素很多，事實上，現代生活的年輕女性，卵子染色體的問題比我們以為的更常見，35歲以下的女性，有高達25％的人都有這樣的狀況，導致她們就算沒有生育方面的障礙，也常常要「再等」「下一次的排卵週期」到來！

美澳最受信賴生育專家、百萬暢銷作家瑞貝卡．費特，以自身取卵成功得子和最新科研與動人實證，教你揪出毒物、擇食、吃對關鍵補充劑，全面優化卵子品質！

【作者簡介】瑞貝卡．費特（Rebecca Fett）

美國和澳洲知名生殖專家，亞馬遜暢銷作家。擁有雪梨大學分子生物技術和生物化學學位，於紐約大型律師事務所任職，多年致力分析最新生育科學與臨床研究。本身經歷試管嬰兒取卵得子，熱切地為女性提供養卵與全面健康建議。