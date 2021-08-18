如果妳想要提高順利懷孕、生出健康寶寶的機會，最先該採取的行動應是降低接觸特定毒素的機會，以免有損生育力。

雙酚A被據證實是降低卵子品質、影響生育的毒素，已經很多年了，然而放眼當下我們生活的日常用品，從塑膠食物容器到發票、收據⋯⋯，這種化學物質仍然比比皆是。

雙酚A會造成層層疊疊的生物效應，最惱人的是各種內分泌系統問題。歷來都有研究發現，雙酚A會干擾雌激素、睪酮、甲狀腺素等內分泌活動，所以雙酚A又稱為「內分泌干擾素」。

●雙酚A對生育的危害有哪些？

⑴卵子品質變差、雌激素偏低，受孕率大減

2008年帶有這項暗示的第一份研究顯示：女性體內雙酚A濃度高，與其做試管嬰兒無法懷孕是相關的。這項研究的結果令人忐忑，但直到2011、2012年，才有另一批研究確切指出，任何有不孕問題的人都應該考慮減少接觸雙酚A。

2012年哈佛公共衛生學院研究員發現：高雙酚A濃度會降低試管嬰兒療程的成功率。此外，波士頓麻州綜合醫院生育中心針對做試管嬰兒的174位女性普查，發現雙酚A濃度偏高者能取出的卵子較少，雌激素偏低，受精率也較低；雙酚A濃度高於平均者，存活到5天大且能移植的胚胎數也較少。

同一份研究也指出，雙酚A不僅影響形成的卵子與胚胎數，女性體內的雙酚A濃度高低，也關係她能否植入胚胎並成功受孕。

不論自然受孕或試管嬰兒療程，只有很少數優質卵子能植入子宮而使女性受孕，而移植失敗正是做試管嬰兒無果的首因。哈佛大學的研究則發現，尿液中的雙酚A濃度偏高，胚胎移植失敗率也隨之升高。雙酚A濃度不同的女性，胚胎移植的成功率也大為不同：雙酚A濃度最高的那四分之一女性，植入胚胎失敗的比例，較雙酚A濃度最低的那四分之一女性高出近2倍。

這項研究突顯一個關鍵──光是雙酚A的濃度異常超高，就可能強烈影響試管嬰兒的成功率。

換言之，做試管嬰兒成果不佳者，通常是體內雙酚A濃度最高的那四分之一女性；這顯示妳不必太斤斤計較要完全避開雙酚A，只要專心減少接觸量，讓自己不落入那四分之一的危險族群就夠了。

不過，哈佛公共衛生學院的研究者在2016年發表一項有趣的結果：每天從食物中攝取400微克以上的天然葉酸，似乎能抵銷雙酚A的效應。

雖然早先就有動物研究發現，葉酸能降低雙酚A帶來的潛在風險，但哈佛這份研究的焦點是：雙酚A對人類生育力的確切影響──體內雙酚A濃度高的女性，在做試管嬰兒前的懷孕和活產率非常低；但在那些女性當中，攝取含葉酸食物最多的人最不受雙酚A影響。

有趣的是，藉由補充劑攝取葉酸似乎沒有效果。原因可能是補充劑大多是合成葉酸；至於蔬果中的葉酸，則通常是具有生物活性的活性葉酸，或其他能隨時轉化為活性葉酸的葉酸形式。也許是只有這類天然形式的葉酸，才能夠抵銷雙酚A的有害效應；也可能是提供保護效果的，其實是那些食物所含的其他複合物。

不過無論如何，若想避免塑毒，應攝取較多富含葉酸的天然食物，尤其是漿果、柑橘、菠菜、青花菜、菜花、羽衣甘藍、蘆筍、酪梨、扁豆等。

⑵體內雙酚A超標，干擾孕酮恐流產

就算常吃富含葉酸的飲食，還是要盡量少接觸雙酚A，因為高濃度的雙酚A也會增加流產率，而我們尚不知道葉酸能否提供那方面的保護。

最早發現雙酚A與流產有關的研究之一，發表於2015年。研究者測量45位曾有3次以上第一孕期流產經驗的女性體內的雙酚A濃度，並與健康的對照組比較，發現反覆流產的女性，其平均雙酚A濃度大約高出對照組3倍。

更近期的研究也顯示雙酚A與流產風險增加有關。史丹福大學與加州大學的研究者測量114位女性體內的雙酚A濃度，她們都有不易懷孕的問題或流產的經驗，但是近期正好懷孕。研究者將她們依雙酚A濃度分成4組，最後發現：血液中的雙酚A多寡與流產風險有關；雙酚A最多的四分之一者，流產率比雙酚A最少的四分之一者高了將近2倍。

流產風險提升，有一部分是因為染色體異常問題增加，這符合雙酚A動物研究的最新結果，雙酚A特別會干擾卵子發育時的染色體過程。要注意的是，雙酚A濃度偏高的女性，即使其胎兒的染色體正常，仍然會比一般女性更可能流產。2016年發表的一項研究顯示，這可能是因為雙酚A干擾孕酮的信號功能，導致子宮內膜在懷孕早期的容受性不佳的結果。

(本文摘自《給所有想當媽媽的人?科學實證養卵聖經》/柿子文化)

【作者簡介】瑞貝卡．費特（Rebecca Fett）

美國和澳洲知名生殖專家，亞馬遜暢銷作家。擁有雪梨大學分子生物技術和生物化學學位，於紐約大型律師事務所任職，多年致力分析最新生育科學與臨床研究。本身經歷試管嬰兒取卵得子，熱切地為女性提供養卵與全面健康建議。