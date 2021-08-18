對於有些情侶來說，一旦交往久了就會覺得枯燥乏味，哪怕初期很喜歡對方，交往久了卻會互看不順眼，寧願獨處也不願跟對方多說一句話，但也有些人很懂得經營感情，願意花時間去了解另一半，因此能越愛越長久。搜狐網命理專欄點分享，白羊處女、巨蟹天秤、雙子水瓶、天蠍摩羯的情侶組合在下半年感情升溫最快，甜蜜到羨煞眾人。

▍白羊座VS處女座

很多情侶會因為相處時間不足，沒辦法培養兩人之間的默契，導致感情轉淡，而白羊座跟處女座在下半年感情會升溫，因為他們每天都膩在一起，白羊座認為，能跟愛人長時間相處在一起就是最幸福的事，而處女座剛好也屬於比較黏人的類型，所以兩人堪稱是天生一對。

▍巨蟹座VS天秤座

情侶之間想要感情變好，溝通是必不可少的環節，一旦缺乏溝通，雙方很有可能因誤會而鬧翻。而巨蟹座跟天秤座都是很善於溝通的人，只要有點不開心，他們都會大方說出口，絕不會藏在心裡生悶氣。若不慎發生爭吵，兩個人能夠心平氣和坐下來溝通，一起討論解決辦法，因此在下半年，巨蟹座跟天秤座的關係會因為溝通而變得親密無間，更了解彼此。

▍雙子座VS水瓶座

若情侶雙方的興趣相符，不管在一起多久，都能找到樂趣，絕對不會感到無聊。雙子座跟水瓶座的感情正是如此，他們起初就是因為愛好相同而交往，在一起後，兩人無時無刻都能夠玩在一起，在下半年裡，他們會發現自己已經離不開對方了，會各自主動跟異性保持距離，只想要一輩子跟對方在一起。

▍天蠍座VS摩羯座

無論兩人的感情有多麼甜蜜，一旦經濟出現問題，雞毛蒜皮的小事都可能成為情侶間吵架的導火線！而天蠍座跟摩羯座之所以能夠在下半年感情升溫，是因為他們都很會賺錢，在日常約會中，兩人從來不會計較跟金錢有關的事情，只會主動搶著買單，所以相處下來一直都很和平，彼此之間不會有任何爭吵，感情只會越來越好。