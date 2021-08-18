為串聯山城地區公共運輸路網，並配合台中鐵路高架化發展契機，台中市政府於豐原興建地下2層、地上5層，具公共運輸轉乘、停車及商業機能的「豐原轉運中心」，目前工程已完成主體結構，總進度約達80%，預計今(110)年9月底就能讓旅客一睹主體完整外觀，並在年底完工後於明(111)年6月正式啟用，提供市民便捷的交通運輸服務。

串聯山城地區公共運輸路網-豐原轉運中心預計年底完工。(圖／台中市政府提供)

市長盧秀燕說明，豐原轉運中心位於豐原車站東側停六用地，地下2層規劃為機車停車場、1樓為客運轉運、2樓為商場空間、3至5樓為汽車停車場，共提供301席汽車位、849席機車位，為兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築。

改善豐原火車站周邊交通秩序則是豐原轉運中心另一主要目的。台中市政府為積極改善豐原火車站周邊交通秩序，同時完善豐原地區大眾運輸轉乘機能，提高民眾搭乘大眾運輸意願，將於豐原火車站東站「停六」基地規劃成多目標使用的豐原轉運中心，未來將成為山城地區重要交通樞紐。

鐵路高架化後，上下車人潮分散至豐原車站東站進出，帶動周邊商業活動。(圖／台中市政府提供)

此外，鐵路高架化後，豐原車站打通前後站聯絡通道，也帶來新的契機。市長盧秀燕表示，屆時上下車人潮部份分散至東站進出，帶動周邊商業活動，相對發展較慢的東站地區將是未來可期的新興發展區域，豐原轉運中心未來將扮演無縫接軌的轉乘角色，將各種公共運輸串聯起來，除吸引轉乘人潮及車潮外，更是帶動東站再發展的催化劑。

步行約10分鐘即可抵達熱鬧的廟東夜市，提供附近居民及遊客休閒娛樂服務。(圖／本報社資料照)

事實上，豐原轉運中心外觀呼應地理位置，以台鐵高架鐵道造型作為管狀通廊設計發想，貫穿豐陽路及東仁街，演繹台鐵豐原站意象，建築物外觀攏起線條、退縮花台呈現立體綠化景觀，反映台鐵西部鐵道幹線沿途的山洞及平原景色。

內部設計則是邀集國內、外藝術家參與公共藝術創作，以「轉運站」、「鐵道」、「流動」、「大眾運輸」、「火車過山洞」等意象表現主空間機能，並融入當地文化背景及歷史涵養，透過公共藝術作品強化轉運站與台鐵關聯性與意涵，提升環境品質及公眾美學。

台中市政府說明，豐原轉運中心現正辦理營運OT前置作業，預計明(111)年1月招商、 6月正式啟用營運，提供5處客運上、下客月台，讓市區及國道客運提供便捷轉乘服務；2樓則規劃為商場，提供便利零售服務，藉由人潮帶動豐富商機。

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