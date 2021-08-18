今(110)年4月，臺中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍落成啟用，附幼班級數從原有的3班增加到7班。市長盧秀燕表示，市府將持續推動公托公幼倍增，讓台中的年輕人敢生、樂養。

統計臺中市公共化幼兒園增班情形，104至107學年度僅增設90班，為減輕臺中市家長育兒負擔，盧市長力推公幼倍增計畫，目標111年擴增公共化幼兒園至少達180班以上。

盤點政策成果，自108至110年學年度，幼兒園班數已增設162班；其中，108學年度增設41班，並獲中央頒發獎勵金新臺幣300萬元肯定；109學年度增設90班，園數與班級數創下歷年新高，包含公立幼兒園33班，非營利幼兒園新設57班，分別設置於南屯區豐樂非營利幼兒園、東區東英及東峰非營利幼兒園、南區樹德非營利幼兒園、北屯區廍子與陳平非營利幼兒園、太平區建平與育賢非營利幼兒園、潭子區潭陽非營利幼兒園，累計提供公共化教保服務量2482人；110學年度目前已增設31班，公幼倍增計畫逐步實現中。

本市南屯區黎明國小附設幼兒園於109學年度第2學期增設4班，大大提升本市近便、平價且優質之公共化教保服務。(圖／臺中中市政府新聞局提供)

此外，為因應本市公共化幼兒園供給量不足及私立幼兒園收費高問題，市府除普設公立及非營利幼兒園外，亦同步鼓勵私立幼兒園簽約成為「準公共幼兒園」。就讀準公共幼兒園，每位幼生自110學年度起每月收費不超過3500元，超過金額由政府負擔，為家長提供趨近公幼收費、享有私幼資源的服務，有效減輕家長的經濟負擔。

公托公幼倍增一直是市府努力的目標，未來將再運用轄內公用土地、學校空餘建地、預定地或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實公幼倍增目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境，讓父母安心生育與就業。

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