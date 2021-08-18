相信大家都知道百頁豆腐很油，因為它的製作過程中加入了許多的大豆油，所以百頁豆腐的熱量、油脂都不低，但你知道嗎？其實蘭花干也不惶多讓。
以滷味攤常賣的「一份」為份量來看：
→百頁豆腐：熱量約200大卡，脂肪、蛋白質都是13克
→蘭花干：熱量約170大卡，脂肪、蛋白質也都是13克
→豆皮（沒炸的）：熱量約120大卡，脂肪6克、蛋白質13克
蘭花干的脂肪竟然跟百頁一樣多？這其實添加的原料、製程有關。
●百頁豆腐、蘭花干、豆皮，原料差在哪？
這三種豆製品在製作過程中可能都添加了許多原料，這邊特別講講主要不同的地方：
→百頁豆腐：黃豆、大豆油、馬鈴薯或樹薯澱粉
因為添加了許多大豆油，讓他有軟綿的口感，而馬鈴薯、樹薯澱粉則讓它熱量又再提升一個檔次，所以可以說是滷味攤最高熱量的豆製品當之無愧。
→蘭花干：黃豆、大豆油、食用石膏
添加食用石膏是為了凝固，雖然本身加的大豆油沒有百頁豆腐多，但製程最後會拿去油炸，所以吸附的油脂又更多了！
→豆皮：黃豆、大豆蛋白、大豆油
豆皮可以說是滷味攤數一數二較好的蛋白質來源（還有大豆乾、五香豆乾也不錯），因為原料用油少，又沒有經過油炸，所以是較健康的食物，也是營養師必點的滷味品項！
但要注意的是，如果豆皮是炸豆包形式的話，油脂可能就跟蘭花干差不了多少，務必慎選。
●滷味攤怎麼選？
想要吃一頓健康的滷味，可以試試以下幾個小撇步
1.先夾2-3份蔬菜
2.主食：選冬粉或蒸煮麵
3.肉類：雞肉或腱子肉
4.豆製品：選擇豆皮、大豆乾、五香豆乾、小豆干
5.最後千萬不要喝太多滷味的湯汁（不只是熱量，還有超多的鈉。)
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