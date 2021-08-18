余姓女子2020年11月間晚間騎機車去找男友，兩人因故吵架，她崩潰騎機車返家一路闖紅燈，途中還被警攔查勸導，她續騎至1處路口竟逆行到對向車道，與林姓男騎士發生車禍，兩人受傷各被送醫，林男當晚傷重不治。為情所苦闖下大禍的余女到案供稱，她心情很崩潰，但「打從心裡要好好騎回家」，之後竟就沒有意識了，直到在醫院醒來。台中地院依過失致死罪判她徒刑1年2月，仍可上訴。

去年11月26日晚間9時30分，余女在騎機車從龍井區中央路1段往南行駛，行經1處叉路口附近，竟跨越雙黃線逆向行駛進對向車道，與往北向的林姓騎士發生碰撞，兩人分別送醫，林男因頭部外傷、顏面骨折、顱腦損傷出血、創傷性休克及中樞衰竭等重傷，當天晚間不治。

苦情的余女到案時供稱，她當天騎機車出門去看中醫後，再到男友位於梧棲的宿舍，請他下來相見，但苦等1小時還等不到人。余女說，男友與她吵架，又不下樓見面，她騎車回家時，「情緒很崩潰，沿途闖了所有紅燈」。

余女一路闖紅燈，直到一個路口被2名警察攔下來，她據實以告，暖警勸導她「要好好騎回家」。余女說，隨後「我打從心裡要好好騎回家」，但「之後就沒有意識，直到從醫院醒來」。

余女說，她當天並沒有疲勞駕駛、也沒吃藥或喝酒；余女委任律師提出她自2018年間起到身心科就診紀錄，宣稱她長期有憂鬱症。不過，余女與林男家屬因賠償金額及方式談不攏，還沒和解。

台中地院法官認為，余女在案發時精神狀況正常，記得行車動向及被警攔查等事，至於被警攔查後到肇事間雖無記憶，可能是身體自我防衛機制導致選擇性遺忘。法官審酌，余女因與男友吵架，就連續闖紅燈，被警攔查叮囑應安全騎車，仍不聽告誡，還逆向行駛撞死人，過失情節重大，又未與被害人家屬和解，依過失致死罪判刑1年2月。