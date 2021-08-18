為了解葫蘆巴對女性荷爾蒙平衡與安全性的影響，印度阿曼醫學與研究中心組成的研究團隊，針對48名健康且經期穩定女性展開為期42天的實驗。結果發現，與服用安慰劑的女性參與者相比，每天服用葫蘆巴的女性不但性慾提升、煩躁減低，讓人性致大增與更有欲望的睪固酮素與雌二醇水平也隨之上升。

這份研究已發表在2021年7月份的《植物醫學與植物療法國際期刊》。論文中指出，隨著荷爾蒙水平的不斷變化，往往對女性生理與心理產生影響。例如在月經期間，女性可能會出現情緒波動與經痛，伴隨嘔吐、頭痛、背痛、腹瀉或疲勞。

根據研究，部分植物性飲食可以緩解女性生命週期中因荷爾蒙變化而產生的各種問題。以葫蘆巴為例，葫蘆巴種籽可緩解月經造成的經痛、促進乳汁分泌、增加乳房大小，並有助於減緩分娩相關的炎症與身體疼痛。在更年期的婦女，葫蘆巴則證實可改善血管收縮、泌尿遺傳問題、心理與各種更年期的不適。

然而，儘管有這些好處，但葫蘆巴與其萃取物的安全性，現有研究仍有所不足。為了解葫蘆巴對女性荷爾蒙平衡與安全性的影響，研究團隊召募48名健康且經期固定的女性。所有參與者的年齡介於20至48歲，並分為實驗組24人、對照組24人。實驗組每日2次，每次服用250毫克葫蘆巴的萃取物，而對照組則服用等劑量的安慰劑，共42天。

結果發現，服用葫蘆巴萃取物的女性，煩躁感獲得40%的改善，性方面的問題則得到41.6%的改善。相較之下，安慰劑組的煩躁感僅有20.2%的改善，性問題獲得改善僅有18.2%。

此外，服用葫蘆巴女性的雌二醇分泌也獲得提升。雌二醇主要可調節女性性慾，並影響女性月經週期的穩定性。

研究團隊總結，葫蘆巴有助於維持正常荷爾蒙的平衡，還能提高睪固酮與雌二醇水平。睪固酮與其他雌激素在健康女性的性功能中發揮重要作用，能解決女性「性致缺缺」與煩躁等問題，此外，睪固酮能調節陰蒂與陰道生理機能，促進陰道潤滑、增加感官刺激與充血。

考量到種種好處，或許可以做為改善女性性問題的天然助性食品。不過，女性在懷孕期間應避免食用葫蘆巴；因為它會導致子宮過早的收縮，容易增加流產機率。

此外，葫蘆巴作為一般的飲食調味，含量是相當安全的；但是若大劑量的服用，則可能帶來腹瀉、噁心或其他消化道症狀，也可能導致血糖下降；少部分案例中出現頭暈與頭痛，也有些患者會出現過敏反應，不可不慎。