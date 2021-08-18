近日國際股市表現強勢，道瓊及標普頻創新高，即便費城半導體也是創高後的拉回；但是本波台股於7/15日見到18034點的高點後，遲遲未能再度創高，走勢明顯若於美股，原因即來自於內部的挑戰。今年7月下旬，證交所提出當沖示警新制將於8/27日上路，加上市場進一步傳出當沖降稅減半優惠擬不延長(編按：財金三部會8/17達成共識，當沖降稅優惠確定延長，但延長期間及稅率是否調整仍未定案。)，導致人氣明顯退潮；台股量能由7月中旬的5日均量逼近6000億元，來到8月中旬時，5日均量僅存3600億元，量能降幅近40%。對此，主力大戶及中實戶在量少難為加上政策壓抑下，進行了一連串的「賣出動作」，也讓指數一路走低，跌破半年線大關，直探今年5/28日多方關鍵紅K棒，當前位置約略在16690點。

近日主計總處上修台灣GDP成長率預估值，將今年全年預估的經濟成長率(GDP年增率)由5.46%調升至5.88%，當中第1季實質GDP成長率上修至9.27%，第2季實質 GDP成長率初步統計為7.43%；至於下半年，由於受到本土疫情干擾，預估第3季GDP成長率僅有3.31%，而第4季預估GDP成長率則是4.01%。若以今年前3季來看，經濟成長力道等於是逐季下滑，下半年經濟成長力道明顯不如上半年。

按照過去經驗，每次遇到GDP成長率下滑時，股市往往呈現整理或是下跌。前一次發生這種情形，即是2020年的上半年，去年第1季實質GDP成長率為2.51%，但是第2季實質GDP成長率僅0.35%，成長率下滑的結果讓股市由12000點跌到8523點，大跌逾3000點；而後隨著全球一連串振興政策以及維持資金寬鬆下，股市才又出現一波大漲。

台股連續第9個交易日收黑，9天跌掉962點，殺破半年線支撐，目前的跌勢即在反應今年第2季起GDP成長率逐季下滑的現象，這個情況在市場資金動能充足時，容易被緩解甚至被忽略；但今年的量能由於受到政策風向影響，即便金管會與財政部已達共識要延長當沖降稅優惠，但是由於對籌碼面及信心面的影響已經造成，修復需要一段時間，於是台股整理期自然進一步拉長，盤面以個股表現為主。

對於一個操盤手而言，盡快適應市場的變化是關鍵。若以目前盤面來看，資金正在進行新一波的轉移，如國產疫苗供應鏈的高端疫苗、台康生、台耀；車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和；貨櫃航運的長榮、陽明、萬海；LED的富采、佰鴻、華興，以及部分半年報績優生等各擁題材，近日都有資金流入的現象。

在大盤出現日級別的日出訊號(今日高點越過昨日高點)，確認行情反攻前，以區間操作為先，一旦急漲要留意反市場心理。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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