走失的眼鏡凱門鱷「小鱷」17日深夜被人找到。（縣議員林禹佑提供）

走失的眼鏡凱門鱷「小鱷」17日深夜被人找到。（縣議員林禹佑提供）

住在竹北市的眼鏡凱門鱷魚「小鱷」，15日趁家門未關妥離家出走，歷經在外流浪近2天，17日晚間將近11點許，在竹北市在地居民、民意代表、新竹縣流浪動物珍愛協會等人鍥而不捨、甚至撬開水溝蓋尋覓下，終於在竹北市光明十四街尋獲，結束浪跡街頭的日子。

由知名馴鱷師「沙西米」所照顧的24歲小鱷，15日晚間，趁著家門未關妥，而離家出走，因遍尋不著，因而告知在地的新崙里長劉旦貴，鱷魚走師消息不脛而走，近2日不少人加入協尋鱷魚的行列，包含竹北市民代表朱健銘、新竹縣議員林禹佑等人，均隨著小鱷離家的蹤跡尋覓。

劉旦貴表示，還有來自彰化的爬蟲專家協助，包含巡守隊、里民、縣府、動保協會、代表、議員等人，均大力協助，後來沿著光明十四街，翻開水溝蓋尋覓，才終於找到「小鱷」。

劉旦貴也提及，找到小鱷的地點其實早上也找過一遍，但當時可能天氣太熱，小鱷躲在更陰涼的地方，因此未能尋獲。此次也仰賴大家協助，讓小鱷能順利回家。

尋鱷團隊18日也花費一整天時間在小鱷走失地點尋覓，包含在溪邊設置箱籠，或是沿著周邊道路觀察水溝、圳溝等，希望能早日找到鱷魚，以免大眾恐慌，所幸小鱷順利尋獲，結束一場逃家記。