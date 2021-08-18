日本34歲動漫女歌手LiSA，因為演唱《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》掀起全世界狂熱，未料她上個月卻爆出與聲優老公鈴木達央婚姻亮紅燈，老公被拍到趁她外出巡演時，光明正大帶著小三女粉絲回家約會，昨(17日)晚更傳出鈴木達央輕生未遂的消息，引發輿論熱議。

現年37歲的鈴木達央上月被爆出軌女粉絲不久後，突然宣布因身體不適因素，暫時停止所有活動。昨更有日本媒體轉述警方知情人士說法，爆料鈴木達央不倫醜聞壓力爆棚，甚至一度有過輕生念頭，幸好最終沒有成功。

對於輕生傳聞，鈴木達央經紀公司則回應：「正如之前所宣佈，他是因為身體不適而休養，有關症狀和私生活的問題不進行回答。」

據悉，鈴木達央被週刊踢爆出軌女粉絲後，為了逃避妻子LiSA的追究，連忙把手機內所有的照片、對話都給刪除，但這反而成為他出軌的鐵證。隨後鈴木達央與經紀公司商量後，選擇暫時退出活動。

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