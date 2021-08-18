泰山塭仔圳手機殼倉庫大火 500坪廠房付之一炬 03:512021/08/18 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 塭仔圳重劃區內的鐵皮工廠發生火警，現場烈焰沖天。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 塭仔圳重劃區內的鐵皮工廠發生火警，現場烈焰沖天。（黃世麒攝） 新北市泰山區塭仔圳重劃區內17日深夜發生火警，位於坡雅頭路鐵皮倉庫工廠全面燃燒，烈焰沖天，由於周邊都是連棟鐵皮建物，新北市消防局不敢大意，派出59輛各式消防、救護車及173名消防人員到場灌救，並在1小時內控制火勢，所幸無人傷亡，燃燒面積初估約500坪。 據了解，現場燃燒的是手機殼倉庫，共有5間鐵皮工廠遭祝融燒毀，至於確切起火原因則由警消調查釐清中。 搭熱潮 桃園五大工業地求售 貴子坑溪河道 環境營造首部曲完工 #500 #17 #鐵皮 #倉庫 #燃燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上新莊捷運宅回溫 頭前庄站漲最大 04:102021/08/14 財經焦點 貴子坑溪不臭了 改造完成首部曲 04:102021/08/07 地方新聞 塭仔圳重劃旗艦計畫火速推進 04:102021/08/15 焦點要聞 新北警破製毒工廠 製毒品管手冊曝光條列「注意事項」 15:552021/08/10 社會 新北新莊中港河廊 增設無障礙設施 04:102021/08/09 地方新聞 亞昕、長虹大案搶進 新莊全年推案上看500億 04:102021/08/14 財經焦點 超萌「卡娜赫拉」來了 夢時代打造最新網美聖地 15:382021/08/14 寶島 桃園大園工廠冒出火舌 火勢已控制無人員受困 21:002021/08/13 社會 台中清水塑膠工廠大火 濃煙遮蔽天際景象駭人 12:492021/08/17 社會 新莊中港河廊中華路段增設行穿道、無障礙設施 方便民眾進出 17:392021/08/08 寶島 后里木材烤漆工廠陷火海 民眾驚慌：清晨有打雷 08:372021/08/06 社會 社會熱門新聞 影片直擊》特斯拉險撞工程車 超狂切道神技網看傻 - 社會 罵吳宗憲又譙網紅「螺紋保險套」 館長判拘役68天確定 - 社會 妻子LINE對話炸出綠光 連劈2男「大有來頭」夫崩潰 - 社會 女友睡覺翹腳太萌 他凍末條「喀擦一張」慘被告上法院 - 社會 泰山塭仔圳手機殼倉庫大火 500坪廠房付之一炬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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