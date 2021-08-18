塭仔圳重劃區內的鐵皮工廠發生火警，現場烈焰沖天。（黃世麒攝）

新北市泰山區塭仔圳重劃區內17日深夜發生火警，位於坡雅頭路鐵皮倉庫工廠全面燃燒，烈焰沖天，由於周邊都是連棟鐵皮建物，新北市消防局不敢大意，派出59輛各式消防、救護車及173名消防人員到場灌救，並在1小時內控制火勢，所幸無人傷亡，燃燒面積初估約500坪。

據了解，現場燃燒的是手機殼倉庫，共有5間鐵皮工廠遭祝融燒毀，至於確切起火原因則由警消調查釐清中。