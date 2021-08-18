中市藍姓男子駕駛BMW車直衝對向車道釀連環車禍，造成6汽機車損、4人受傷。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市藍姓男子駕駛BMW車直衝對向車道釀連環車禍，造成6汽機車損、4人受傷。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市BMW男直衝對向連環撞釀6車損、4傷 肇事男：開車不專心

中市BMW男直衝對向連環撞釀6車損、4傷 肇事男：開車不專心

25歲藍姓男子17日晚間駕駛BMW車，行經中市向上路一段路口，直衝對向車道撞擊1輛自小客車，該車被撞推「倒退嚕」，再連環撞波及1輛自小客車、2輛機車，並造成夾娃娃機店2機台、號誌箱、冷氣壓縮機及停車格內1台機車受損。藍男等4名駕駛掛彩，傷勢不重但現場一片狼藉，肇事賓士車的車頭撞得稀巴爛，經酒測都無酒精反應。面對釀成6車受損、4人受傷車禍，藍男說，是因開車「不專心」。

這起車禍發生在17日晚間7時許過程驚險，藍男開車由向上路一段往中美街方向行駛，疑似因不專心，在華美街口因前方車輛減速，藍男往對向車道逆向行駛閃避，撞上迎面而來、由79歲陳男駕駛、往忠明南路方向直行的自小客車。藍男駕駛的BMW撞推陳男車輛後，再波及騎機車的22歲陳姓女子及38歲廖姓男子兩騎士機車，與58歲吳姓男子駕駛的自小客車，另造成2台娃娃機台、1個號誌箱、2台冷氣壓縮機及停車格內1台機車受損。

警方初步調查，4名駕駛掛彩、酒測皆無酒精反應，藍男手部擦傷、陳姓自小客車駕駛背部受傷、陳女手部擦傷、廖男手腳擦傷，均無生命危險，且酒測值皆無酒精反應，藍男逆向行駛。

車禍現場一片狼藉，兩輛對撞車輛的車頭都撞得面目全非，藍男供稱，他是開車「不專心」，全案警方將轉交通警察大隊分析研判，進一步釐清肇事原因。