美國撤軍阿富汗，部分人士擔心台灣等盟友也恐遭遺棄。美國國安顧問蘇利文今天予以駁斥，強調美國為阿國流血流淚20年，且阿富汗與台灣情況不同，美國對台承諾也一如既往堅實。

美國8月底前將自阿富汗撤軍，結束長達20年戰爭。撤軍期限未到，阿富汗15日就淪入民兵組織塔利班（Taliban）手中，大批民眾湧入喀布爾機場，甚至有人攀附一架即將起飛的美國運輸機，試圖逃離塔利班統治，最後不幸在空中摔落，景象震撼國際社會。

美國撤軍決定，也讓部分人士質疑起美國承諾可靠性。台灣開始傳出「今日阿富汗，明日台灣」的聲音，中國官媒環球時報總編輯胡錫進16日也推文譏諷，台灣不要期待美國會保護他們，而是該「從大陸郵購五星旗」自保，試圖動搖台美關係。

面對質疑聲音，蘇利文（Jake Sullivan）今天在媒體簡報會上表示，美國為阿富汗奉獻20年血淚與資源，提供一切所需訓練及裝備，讓他們能夠起身為自己而戰。美國總要在某個時間點告訴阿富汗人民，你們必須起身捍衛自己。

蘇利文說，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），且一向是如此，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實」。他也強調阿富汗和台灣兩者情況不同，但因談話遭現場媒體打斷，未有進一步說明。

一位不具名美國資深官員會後向中央社補充說明表示，阿富汗和台灣兩者截然不同，美國在阿富汗的任務是對付發動911攻擊事件的恐怖份子，任務完成後仍在阿富汗駐軍多年，美國對台政策則是著重於台灣海峽的和平與穩定。

此外，蘇利文提醒外界，美國2011年時就曾說會在2014年撤軍，之後卻再待了7年，遠遠超過10多年前立下的承諾。

他指出，總統拜登（Joe Biden）專注在實現美國核心國安目標，面對阿富汗，目標是要降低蓋達組織（Al-Qaeda）威脅、擒拿首腦賓拉登（Osama bin Laden），這個目的已達成，因此拜登相信該是美軍回家的時候了。

至於美國是否可能自南韓等盟國撤軍，蘇利文表示，拜登沒有在南韓或歐洲撤軍的想法，美軍在那長年進駐面臨的不是內戰，而是要保護盟友，對抗潛在外來敵人，這與阿富汗情況有根本上差異。（編輯：陳政一）1100818